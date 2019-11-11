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Понедельник, 11 ноября 2019
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08:00 Картина выходных: выборы в Совет Республики, триумфаторы "Лістапада" и хоккейные баталии Общество
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11 ноября 2019, 08:00

Картина выходных: выборы в Совет Республики, триумфаторы "Лістапада" и хоккейные баталии

ВЧЕРА

Картина выходных. 7-10 ноября

Выборы членов Совета Республики Национального собрания седьмого созыва состоялись в Беларуси. Голосование по зарегистрированным ЦИК кандидатам в сенаторы прошло в каждой области и Минске на заседаниях депутатов местных Советов базового уровня, Мингорсовета.

Завершился визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в ОАЭ. Глава государства провел встречи и переговоры с руководством ОАЭ, в ходе которых были предметно обсуждены пути расширения взаимодействия в различных сферах, наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация перспективных совместных проектов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2019" в Речице.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Речица приняла областной праздник "Дажынкі-2019".

Приза Президента Беларуси "За гуманизм и духовность в кино" на XXVI Минском международном кинофестивале "Лістапад-2019" удостоен Хуан Хуан - режиссер и сценарист фильма "Ушу-сирота" (Китай). Приз Президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве" вручен польскому кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Кшиштофу Занусси.

Гран-при "Золото "Лiстапада-2019" за лучший фильм получила картина "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича (Украина). Лента "Наша машина времени" получила Гран-при основного конкурса документального кино "Лiстапада". Лучшим игровым фильмом национального конкурса "Лістапада" стала белорусская лента "Пляж/лес/тамбур". Картину Яна Комасы "Тело Божие" зрители признали лучшим игровым фильмом "Лiстапада-2019". Победителей конкурса игрового кино "Молодость на марше" назвали на XXVI Минском международном кинофестивале "Лістапад-2019".

Соглашения на 250 млн евро планируется подписать по итогам австрийско-белорусского бизнес-форума в Вене, сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина.

Авиакомпания "Белавиа" начнет летать из Минска в Вену в 2020 году. Об этом шла речь на встрече министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко с послом Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер.

Дорожную карту с Всемирным банком планируется совместить с Национальной стратегией устойчивого развития на период до 2035 года и программой социально-экономического развития Беларуси на следующую пятилетку, заявил министр экономики Дмитрий Крутой. Предприятий со средней зарплатой менее Br500 в Беларуси до конца года останется несколько десятков.

Планово-расчетные цены на жилищно-коммунальные услуги с 2020 года будут формироваться и утверждаться на среднесрочную перспективу (три года) с дифференциацией по годам. Соответствующее постановление Совета Министров от 4 ноября 2019 года №744 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Положение о воинском учете в Беларуси утверждено в новой редакции. Соответствующее постановление Совета Министров от 4 ноября 2019 года №742 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Следственный комитет Беларуси расширит практику применения мер пресечения, не связанных с заключением под стражу. Такое решение принято на совещании в Следственном комитете, которое прошло в рамках выполнения поручений Президента после августовского совещания по работе правоохранительных органов.

Пансионат в Боровлянах, мост через Сож и детсад - какие еще соцобъекты открыли в Беларуси к 7 ноября.

ИНТЕРВЬЮ: Как в БНТУ готовят инженеров будущего.

ИНТЕРВЬЮ: Что нового в стратегиях работы ПРООН в Беларуси.

КОММЕНТАРИЙ: "1986" - белорусская история, рассказанная небелорусом.

Старинные жернова установили на празднике мельников в Одельске под Гродно.

Юные хоккеисты России стали победителями международного турнира "Кубок Президентского спортивного клуба" среди игроков до 17 лет, который завершился на льду "Чижовка-Арены". Белорусские хоккеисты заняли третье место.

Белорусская сборная, обыграв в заключительном матче "Турнира четырех наций" команду Латвии, завоевала главный трофей состязаний. Молодежная сборная Беларуси по хоккею разгромила датчан и выиграла "Турнир четырех наций" в Бобруйске.

Фото ФХБ
Фото ФХБ

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 ноября

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 11-12 ноября совершит официальный визит в Австрию.

Пресс-конференция "Государственная политика энергоэффективности: результаты, актуальные задачи, перспективы", приуроченная к Международному дню энергосбережения, состоится в пресс-центре БЕЛТА 11 ноября в 11.00. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Актуальное состояние и приоритетные направления развития агропромышленной сферы в Республике Беларусь", приуроченная ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь). Начало в 12.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 ноября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Всемирный день борьбы с пневмонией.

115 лет назад родился Иванов Михаил Алексеевич (г.Санкт-Петербург), белорусский композитор. В 1931 году окончил Минский музыкальный техникум. В 1931-1938 годах заведующий музыкальной частью Белорусского ТРАМа, ответственный секретарь оргкомитета Союза композиторов Беларуси. В 1941-1942 годах артист оркестра Минского городского театра. В 1944 году репрессирован, реабилитирован в 1988 году. Работал преимущественно в жанре песни и романса. Умер в 1955 году.

110 лет назад родился Кроз Дора Захаровна (г.Сенно Витебской обл.), белорусская певица. В 1933 году окончила Белорусскую студию оперы и балета, в 1937 году Белорусскую консерваторию. В 1933-1949 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди ролей: Марфа ("Царская невеста" Н.Римского-Корсакова), Каролина ("В пущах Полесья" А.Богатырева), Русалка ("Цветок счастья" А.Туренкова) и др. Умерла в 1997 году.

90 лет назад родился Ролан Антонович Быков, российский актер, кинорежиссер, народный артист СССР (1990), создатель Международного фонда развития кино и телевидения для детей и юношества (1988). Снимался в фильмах "Айболит-66", "Служили два товарища", "Большая перемена", "Приключения Буратино" и других. Лауреат Государственной премии СССР (1986). Умер в 1998 году.

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