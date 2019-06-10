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Картина выходных: выпускные вечера, город солнца и выборы в Казахстане

Общество 10.06.2019 | 08:00

ВЧЕРА

Картина выходных. 8-9 июня

Беларусь и Россия определяют пути к новому этапу сотрудничества в Союзном государстве. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России, заместитель премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией Владимир Семашко, выступая на Дне многонациональной России в Минске. В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев выразил надежду, что белорусско-российские отношения будут служить примером для других стран.

Владимир Семашко
Владимир Семашко

Минсельхозпрод прогнозирует сумму контрактов на уровне не менее $100 млн по итогам "Белагро".

Минск и Москва находят общий язык по проблемным вопросам поставок белорусской продукции в Россию, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

В Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. По данным Exit poll, за кандидата Касым-Жомарта Токаева проголосовало более 70% избирателей.

Фото Казинформ
Фото Казинформ

Армения заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере IT-технологий, заявил президент Армении Армен Саркисян.

Фото официального сайта Национального собрания Армени
Фото официального сайта Национального собрания Армени

Беларусь может зарабатывать на интеллекте, заявил генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсис Гарри. Он отметил, что доля хорошо образованных специалистов в Беларуси впечатляет.

Транспортировка российской нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Польши частично возобновлена, сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

На ОАО "Нафтан" продолжают подсчитывать убытки от поставки некондиционной российской нефти в Беларусь и готовятся отстаивать на переговорах с Россией свои интересы в части компенсации. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Демидов.

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Более 500 новобранцев органов погранслужбы приняли присягу.

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Национальный пресс-центр в 14.00 организует видеоинтервью на сайтах www.bpc.by, www.soyuz.by: "Итоги театрального сезона. Новые проекты и премьеры Большого театра оперы и балета Республики Беларусь".

Выставочный арт-проект "Наш край любимый - Беларусь", входящий в культурную программу II Европейских игр, откроется в Национальном историческом музее.

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85 лет назад родился Хилькевич Анатолий Павлович (д.Березовка Слуцкого р-на Минской обл.), белорусский ученый, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси. Автор научных работ по теории и методологии познания, проблемам логики, психологии личности, юридической психологии. Умер в 2005 году.

75 лет назад родился Абрамов Модест Модестович (Россия), российский и белорусский режиссер. Работал в театрах России, Молдовы. С 1985 года режиссер Гродненского областного драматического театра, в 1991-1995-х годах художественный руководитель Белорусского республиканского театра юного зрителя. Среди постановок: "Завтра была война" по Б.Васильеву, "Песнь о зубре" М.Гусовского, "Чиполлино и его друзья" по Дж.Родари и др.

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Сергей Рабецкий 5 июня Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Владимир Карпович,
Павел Лис,
Виктория Здярская 4 июня Минобразования и МТС подписали в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
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