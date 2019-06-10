Картина выходных: выпускные вечера, город солнца и выборы в Казахстане

ВЧЕРА
Картина выходных. 8-9 июня
Беларусь и Россия определяют пути к новому этапу сотрудничества в Союзном государстве. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России, заместитель премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией Владимир Семашко, выступая на Дне многонациональной России в Минске. В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев выразил надежду, что белорусско-российские отношения будут служить примером для других стран.
Минсельхозпрод прогнозирует сумму контрактов на уровне не менее $100 млн по итогам "Белагро".
Минск и Москва находят общий язык по проблемным вопросам поставок белорусской продукции в Россию, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.
В Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. По данным Exit poll, за кандидата Касым-Жомарта Токаева проголосовало более 70% избирателей.
Армения заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере IT-технологий, заявил президент Армении Армен Саркисян.
Беларусь может зарабатывать на интеллекте, заявил генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсис Гарри. Он отметил, что доля хорошо образованных специалистов в Беларуси впечатляет.
Транспортировка российской нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Польши частично возобновлена, сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
На ОАО "Нафтан" продолжают подсчитывать убытки от поставки некондиционной российской нефти в Беларусь и готовятся отстаивать на переговорах с Россией свои интересы в части компенсации. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Демидов.
ФОТОРЕПОРТАЖ: Выпускные вечера в Беларуси
Минским суворовцам вручили выпускные погоны.
Более 500 новобранцев органов погранслужбы приняли присягу.
РЕПОРТАЖ: Город солнца и белорусского слова
Гран-при конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни завоевала Яна Мармыш.
Белоруска Татьяна Щербач стала "Вице-королевой студенчества" на международном конкурсе в Ставрополе.
ФОТОФАКТ: В Минске провели уличные тренировки танцевального баттла "Славянского базара"
В МЧС рассказали, как действовать, если стали свидетелем лесного пожара.
Белоруска Анастасия Зименкова завоевала золото юниорского ЧЕ по трем видам борьбы.
В Сочи столкнулись два туристических автобуса, пострадали 26 человек.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 10 июня
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В Национальном пресс-центре в 12.00 состоится пресс-конференция: "Об организации и проведении форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь" в индустриальном парке "Великий камень".
Национальный пресс-центр в 14.00 организует видеоинтервью на сайтах www.bpc.by, www.soyuz.by: "Итоги театрального сезона. Новые проекты и премьеры Большого театра оперы и балета Республики Беларусь".
Выставочный арт-проект "Наш край любимый - Беларусь", входящий в культурную программу II Европейских игр, откроется в Национальном историческом музее.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 11 июня
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
85 лет назад родился Хилькевич Анатолий Павлович (д.Березовка Слуцкого р-на Минской обл.), белорусский ученый, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси. Автор научных работ по теории и методологии познания, проблемам логики, психологии личности, юридической психологии. Умер в 2005 году.
75 лет назад родился Абрамов Модест Модестович (Россия), российский и белорусский режиссер. Работал в театрах России, Молдовы. С 1985 года режиссер Гродненского областного драматического театра, в 1991-1995-х годах художественный руководитель Белорусского республиканского театра юного зрителя. Среди постановок: "Завтра была война" по Б.Васильеву, "Песнь о зубре" М.Гусовского, "Чиполлино и его друзья" по Дж.Родари и др.
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