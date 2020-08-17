Картина выходных: выступление Президента на митинге, указ о полномочиях правительства и петиция в поддержку мира

ВЧЕРА

Картина выходных. 15-16 августа

В Минске на площади Независимости 16 августа собрались жители со всех регионов страны на митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси. На митинге выступил глава государства Александр Лукашенко. Беларуси не нужны заморские, нам нужно свое правительство, свое руководство, заявил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси за прошедшие годы впервые в истории построили суверенное независимое государство. Он также напомнил гражданам о той сложной ситуации, которая существовала в стране в 90-е годы, и все это удалось исправить благодаря активным действиям властей. Глава государства заявил о недопустимости развала страны и ее сдачи. Президент призвал не толкать людей к противостоянию, а беречь Беларусь, которая принадлежит и будущим поколениям.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко подчеркнул, что никогда не предаст свой народ и людей. Глава государства отметил, что услышаны голоса тех, кто выступает против нынешней власти. Но это, подчеркнул он, меньшинство. Президент высказался насчет перемен и реформ, а также отреагировал на призывы, звучащие из ряда соседних стран, о необходимости провести в Беларуси новые президентские выборы. Беларусь не должна стать санитарной зоной между Востоком и Западом, отхожим местом для Европы, заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул необходимость сохранить целостность страны и сохранить суверенитет. Глава государства разъяснил, почему сейчас так много зависит от взвешенной позиции народа и большинства, которое поддержало действующую власть.

Выступление Александра Лукашенко в Минске на митинге за сохранение спокойствия, мира и безопасности в Беларуси.

ФОТОФАКТ: В Минске на площади Независимости были представители всех регионов страны

"Мы разные, но Беларусь у нас одна" - митингующие на площади Независимости в Минске приняли петицию в поддержку мира.

Мы должны мирно работать и не думать, что там с нашими детьми, заявил аграрий из Гродненской области во время митинга в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси. Давайте сохраним мир в наших семьях, заявила многодетная мать во время митинга. Хочу, чтобы Беларусь оставалась независимой, отметил участник митинга инженер-программист из Минска Сергей Воскресенский. Я против беспорядков и хочу, чтобы у нас все было хорошо, заявила рабочая из Бреста.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Об этом он заявил на совещании в Минске.

Александр Лукашенко во время совещания

Глава государства требует уделять приоритетное внимание работе экономики. Президент высказался на тему общественно-политической ситуации внутри страны.

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №309 "О полномочиях Правительства Республики Беларусь".

В Беларуси есть свое созданное по Конституции правительство, а странам, которые в настоящее время пытаются выступать посредниками, следует в первую очередь навести порядок у себя. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси. Александр Лукашенко отметил наращивание вооруженного компонента в соседних Польше и Литве, на территории которых проводятся военные учения НАТО, а также высказался об идее выстроить людскую цепь "неравнодушных" от Вильнюса до Киева. Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз, завил глава государства.

Во время совещания

Президент предостерег от угроз в адрес военнослужащих, правоохранителей и их семей. Александр Лукашенко также подчеркнул, что у него нет иных целей в настоящий момент, кроме как сохранить независимое и стабильное государство.

15 и 16 августа состоялись телефонные разговоры президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси. Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива

По всем случаям насилия и превышения полномочий со стороны милиции Министерство внутренних дел проведет проверки после стабилизации ситуации в стране. Об этом заявил министр внутренних дел Юрий Караев. Уход министра внутренних дел в отставку деморализует личный состав и приведет к неконтролированию ситуации в сфере безопасности, заявил Юрий Караев. Он также отметил, что ядро митингующих в так называемых цепочках протеста финансируется из-за рубежа. Любая несанкционированная массовка может привести к давке и гибели людей.

Найдены автомобили, на которых совершены наезды на сотрудников милиции 9-11 августа, сообщили в Следственном комитете.

В Беларуси выздоровели и выписаны 67 072 пациента с COVID-19.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 августа из-за жары.

На чемпионате Беларуси по академической гребле определились победители в четырех видах программы.

Кристина Староселец и Татьяна Климович. Фото Белорусской федерации гребли

Определены победители в вольной борьбе на первенстве Беларуси в Минске.

Определены победители турнира по легкой атлетике на призы Михаила Желобовского в Минске.

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Анонсы на 17 августа

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Первенство Беларуси по борьбе (женской, вольной и греко-римской) по 18 августа пройдет в Республиканском государственном училище олимпийского резерва.

Благотворительная кампания Белорусского Красного Креста "Соберем детей в школу" продлится до 14 сентября. Подробности можно узнать по тел. 80291811134, 80173384508.

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Знаменательные даты 18 августа

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95 лет назад родился Дубарь Леонид Павлович (г.Могилев), белорусский живописец и график. В 1961 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Среди работ: сюжетно-тематические картины "Четверо отважных", "Торпедная атака", пейзажи "Голубое измерение", "Серый день" и др. Работал в книжной графике. Оформил книги А.Александровича "Счастливая дорога", "Девушка шла по войне" М.Гамолко и др. Умер в 1978 году.

270 лет назад родился Антонио Сальери, итальянский композитор, дирижер и педагог, первый капельмейстер при дворе австрийских императоров. Его имя нередко связывают с трагической судьбой Моцарта. Умер в 1825 году.

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