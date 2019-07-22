Картина выходных: закон об амнистии, День пожарной службы и первый миллион тонн зерна

ВЧЕРА
Картина выходных. 20-21 июля
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков".
Беларусь и Россия договорились о единых правилах на ключевых рынках с 2021 года, сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой. Он уточнил, что речь идет не только о рынках нефти и газа, но и о рынках промышленной продукции, сельхозрынках, транспортных рынках. Экспорт "Белнефтехима" из-за ситуации с грязной нефтью снизился на $800 млн по сравнению с прошлым годом, сообщил Дмитрий Крутой. Прогноз по росту ВВП в 4% по итогам 2019 года не меняется.
Белорусско-российское предприятие "МЛМ Невский лифт" планирует в перспективе производить около 2 тыс. лифтов в год, рассказал министр промышленности Беларуси Павел Утюпин. Сборочное производство могилевского лифтового оборудования открылось в российском городе Колпино во время VI Форума регионов России и Беларуси.
Российская академия наук и Национальная академия наук Беларуси подписали рамочное соглашение, которое позволит ученым двух стран расширить и активизировать сотрудничество в области высоких технологий, космоса и по ряду других направлений.
В Украине состоялось голосование на досрочных парламентских выборах. После обработки более 33% протоколов лидирует партия "Слуга народа".
Белорусские аграрии собрали первый миллион тонн зерна нового урожая. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько на церемонии чествования первых в Гомельской области экипажей, намолотивших 1 тыс. т зерна.
Порядок расчета платы за железнодорожные перевозки грузов в Беларуси изменен.
Ссузы начали прием документов от абитуриентов.
Офтальмолог о том, почему прогрессирует детская близорукость и как беречь зрение смолоду.
Празднование Дня пожарной службы прошло в Минске, на пр.Независимости состоялся парад. По проспекту прошли работники МЧС, курсанты, ветераны, работники БДПО, юные спасатели и спецтехника.
Гиревик Вячеслав Хоронеко установил рекорд в честь 166-летия пожарной службы Беларуси.
Более 700 участников собрал веломарафон "Суседзi" на Августовском канале.
Золотая "Багира" и "Моргуновка" из "Операции Ы": на фестивале под Гродно представили 500 редких авто.
Белорусские атлеты завоевали четыре золота на турнире по триатлону в Минске.
Борец Глеб Макаренко стал чемпионом Европейского юношеского фестиваля в Баку.
Белорус Никита Коляда завоевал золото в спортивной ходьбе на ЧЕ (U-20) по легкой атлетике.
Татьяна Холодович завоевала золото на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 22 июля
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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Особенности охраны и защиты леса в летний период. Профилактика лесных пожаров и розыск граждан, без вести пропавших в лесах". Начало в 12.00.
Экспозиция японской графики "Картины ускользающего мира" откроется в выставочном зале LIBRA в Минске.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 23 июля
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
80 лет назад родился Кирвель Анатолий Мефодиевич (д.Витуничи Докшицкого р-на Витебской обл.), белорусский писатель. Автор книг рассказов "Челн Харона", стихотворений и миниатюр в прозе "Урбания", "Лосиное кредо", "Человеку присуще..." и др. Умер в 2008 году.
55 лет назад родился Сидорук Игорь Федорович (г.Кобрин Брестской обл.), белорусский писатель. Автор поэтического сборника "Чернобел", книги прозы "Квадратная ворона", книг для детей, пьес.
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