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09 августа 2021, 08:00

Картина выходных: закрытие Олимпийских игр, фестиваль "Мотальскія прысмакі" и праздник моря

ВЧЕРА

Картина выходных. 7-8 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с профессиональным праздником. Глава государства обратил внимание, что труд строителей имеет особую общественную значимость для страны и народа. Благодаря слаженной работе многих тысяч профессионалов этой сферы ежегодно возводятся миллионы квадратных метров комфортного жилья, высокотехнологичные промышленные предприятия, современные социальные объекты, совершенствуется инфраструктура.

О попытке раскачать рабочих и давлении на Президента. Как провалился очередной план Telegram-кураторов.

Президента предавали люди, для которых было очень немало сделано им лично. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в пятой серии документального сериала "Беларусь против цветной революции" (документальный проект "2020"), которая была показана на телеканале СТВ.

Везде были провокаторы - люди их отторгли сами, заявил премьер-министр Роман Головченко. Предатели страны остаются предателями везде, заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

Никогда не было ни минуты сомнения, что мы должны сохранить мир и спокойствие в стране. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Мы мало доводили информации, что такое БЧБ-символика и где ее использовали. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков.

Женская байдарка-четверка заняла второе место в финальном заезде олимпийской регаты на дистанции 500 м. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Маргариту Махневу, Надежду Попок, Ольгу Худенко и Марину Литвинчук с новым олимпийским успехом.

Белоруска Алина Горносько завоевала бронзовую олимпийскую медаль в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Алину Горносько с бронзовой наградой Олимпийских игр в Токио.

В Токио прошла церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр, в которых участвовали более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыграно 339 комплектов наград.

Олимпийская сборная Беларуси заняла 45-е место в медальном зачете токийских Игр.

Литовские пограничники не оказывают медицинскую помощь беженцам - ГПК.

"БЕЛДЖИ" планирует начать продажи нового электромобиля в четвертом квартале 2021 года.

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Состоится "Большой разговор с Президентом". Глава государства Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора.

Минский зоопарк отметит день рождения праздничной программой. Основными развлечениями станут пенная дискотека в стиле TikTok и шоу мыльных пузырей. Помимо этого на площадке зоопарка будут работать интерактивные площадки и тематические фотозоны. Кульминацией праздника станет праздничный торт.

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Знаменательные даты 10 августа

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120 лет назад родился Хмелев Николай Павлович, российский актер и режиссер, народный артист СССР (1937). Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1942, 1946, посмертно). Умер в 1945 году.

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