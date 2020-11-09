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09 ноября 2020, 08:00

Картина выходных: запуск БелАЭС, новое в оказании услуг почтовой связи и экорынок в Валерьяново

ВЧЕРА

Картина выходных. 7-8 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Островецкий район, где посетил Белорусскую атомную электростанцию. Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции вышел на мощность 400 МВт. Торжественная церемония по повышению мощности прошла с участием главы государства Александра Лукашенко. Помимо белорусских официальных лиц, среди участников мероприятия - государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и посол Российской Федерации в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Президент Беларуси назвал запуск Белорусской атомной электростанции историческим событием в жизни страны. Также глава государства заявил, что Белорусская атомная электростанция - это новый шаг в будущее, к обеспечению энергетической безопасности государства. Опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока Белорусской АЭС начнется в конце ноября - начале декабря, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Росатом". При смене поколений очень важно не разрушать созданное, а пройти этот период красиво, сохранив все достижения суверенной Беларуси, заявил глава государства Александр Лукашенко на выступлении перед коллективом и строителями БелАЭС. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к руководству Литвы и Польши с призывом прекратить конфронтационную риторику и вернуться к диалогу. Новая Конституция будет принята в Беларуси без ломки и катастроф, заявил глава государства.

Заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков поблагодарил руководство Беларуси за тесное и активное сотрудничество с организацией в обеспечении безопасности БелАЭС.

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В Беларуси на 8 ноября выздоровели и выписаны 90 998 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

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Торжественное открытие нового здания государственного учреждения образования "Занарочская средняя школа" состоится в агрогородке Занарочь (улица Октябрьская,1). Начало в 10.00.

Открытый диалог "Беларусь - это МЫ!", организатором которого выступает Белорусский республиканский союз молодежи, состоится в Молодежном театре эстрады в Минске.

Республиканский открытый конкурс исполнителей фортепианной музыки пройдет с 9 по 12 ноября в Белорусской государственной академии музыки.

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Знаменательные даты 10 ноября

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Всемирный день науки на службе мира и развития. Ежегодное празднование установлено в 2001 году по инициативе участников Всемирной конференции по науке, созванной ЮНЕСКО.

Всемирный день молодежи. В этот день в 1945 году основана Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ).

90 лет назад в Минске был открыт первый звуковой кинотеатр "Чырвоная зорка".

110 лет назад родился Корженевский Антон Станиславович, белорусский художник. В 1932 году окончил Витебский художественный техникум. Автор пейзажей "Над Свислочью", "Старый Витебск", "Осенний пейзаж", "Софийский собор в Полоцке" и др. Умер в 1991 году.

45 лет назад родилась Тина (полное имя - Тинатин) Канделаки, известная российская телеведущая.

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