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Общество
30 августа 2021, 08:00

Картина выходных: золото и бронза Паралимпиады, завершение фестиваля "Вытокi" и что изменится в сентябре

ВЧЕРА

Картина выходных. 28-29 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов открытого акционерного общества "Беларуськалий" с профессиональным праздником - Днем шахтера. Глава государства отметил, что современная горнодобывающая промышленность - важнейшая составляющая национальной экономики.

Беларусь при создании госкорпораций берет пример с Китая - вице-премьер.

Александр Субботин. Фото из архива
Александр Субботин. Фото из архива

Субботин об урожае в Беларуси: мы не будем голодать, и животные наши не будут голодать.

В Беларуси определен порядок регулирования цен на стройматериалы.

Повышаются пенсии, вводятся ID-карты и биометрические паспорта: что еще изменится в сентябре.

Фото из архива
Фото из архива

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ФОТОФАКТ: Cалютом завершился фестиваль "Вытокi" в Минске.

Белорусский экипаж стал первым в третьем заезде гонки "Танкового биатлона" на АрМИ-2021.

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Фото из архива
Фото из архива

Более 1,62 млн белорусов получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Пловец Игорь Бокий завоевал четвертое золото Паралимпиады в Токио.

Игорь Бокий. Фото Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
Игорь Бокий. Фото Министерства спорта и туризма Республики Беларусь

Белорусская легкоатлетка Елизавета Петренко выиграла бронзу Паралимпиады в метании копья.

Грозы и сильные дожди ожидаются в Беларуси 30 августа.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 августа

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция ко Дню белорусской письменности на тему "Книжные новинки от издательств республики к новому учебному году". Начало в 12.00. Организаторами мероприятия будет обеспечена прямая трансляция пресс-конференции на YouTube-канале РУП "Дом прессы", также будет возможность просмотреть видеозапись по итогам мероприятия.

Заседание постоянно действующего при Парламентском собрании Союза Беларуси и России семинара по вопросам строительства Союзного государства пройдет по 31 августа в Орше. Его темой станет совершенствование правовых основ межрегионального взаимодействия в Союзном государстве в экономической и гуманитарной сферах.

Экспозиция "Шедевры Гюстава Доре" будет представлена в Национальном центре современных искусств по 24 октября. На выставке можно будет увидеть более 120 иллюстраций к всемирно известным произведениям.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 31 августа

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105 лет назад родилась Броварская Зинаида Ивановна, актриса, режиссер, педагог, народная артистка Беларуси (1967). В 1937 году окончила ГИТИС. Сценическую деятельность начала в Театре юного зрителя в Беларуси. С 1938 года в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Исполнительница лирико-драматических и острохарактерных ролей. Среди ролей: Мать ("Затюканный апостол" А.Макаенка), Юленька ("Доходное место" А.Островского), Нора ("Нора" Г.Ибсена) и др. Снималась в кино "Часы остановились в полночь", "Кто смеется последним", "Наши соседи", в телевизионном спектакле "Крах". Автор и режиссер радиопостановок. В 1953-1955 и 1967-1988 годах преподавала в Белорусском театрально-художественном институте. Ей посвящен документальный фильм "Браво, Броварская!" Умерла в 2005 году.

70 лет назад родился Алексей Ефимович Учитель, российский кинорежиссер, народный артист Российской Федерации (2002). Поставил фильмы "Рок", "Последний герой", "Космос как предчувствие" и др., снял ряд документальных фильмов.

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