Карточки Беларусбанка могут не работать ночью 17 августа

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек ОАО "АСБ Беларусбанк" возможны 17 августа с 2.00 до 5.00, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.
Причина возможных сбоев - проведение технологических работ Банковским процессинговым центром.
В этот промежуток времени возможны также кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков в сети организаций торговли и сервиса (магазины, АЗС и т.п.), пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматов, обслуживание которых обеспечивает Банковский процессинговый центр.-0-
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