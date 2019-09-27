27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки MasterCard могут не работать в Беларуси ночью 28 сентября, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.

С 2.00 до 5.00 будут проводиться технологические работы на оборудовании MasterCard.

В этот промежуток времени планируется перерыв продолжительностью до 30 минут в обслуживании держателей платежных карт MasterCard в устройствах, не подключенных к аппаратно-программному комплексу ОАО "Банковский процессинговый центр", а также держателей платежных карт MasterCard банков, пользующихся услугами других процессинговых центров, в сети организаций торговли (сервиса), пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах, подключенных к АПК центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает почти 9,4 млн карточек, к нему подключены 82,9 тыс. организаций торговли и сервиса, 127,9 тыс. платежных терминалов, более 2,4 тыс. банкоматов и 2,4 тыс. инфокиосков.-0-