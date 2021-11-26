Карточки некоторых банков могут не работать в ночь на 27 ноября и 4 декабря

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковский процессинговый центр предупреждает о технологических работах на сетевом оборудовании центра 27 ноября и 4 декабря, сообщили БЕЛТА в центре.

"С 2.00 до 6.00 в эти дни возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра", - говорится в сообщении.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 8,2 млн карточек, к нему подключены 76,3 тыс. организаций торговли и сервиса, 122,5 тыс. платежных терминалов, более 2,4 тыс. банкоматов и около 2,1 тыс. инфокиосков.-0-