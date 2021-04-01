Картриджной формой инсулина в 2021 году будут обеспечены еще 3,5 тыс. пациентов с диабетом

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пациентов, получающих картриджную форму инсулина, в 2021 году вырастет еще на 3,5 тыс., сообщила главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения, главный внештатный эндокринолог Минздрава Наталия Карлович на круглом столе в БЕЛТА "Внедрение инновационных технологий профилактики, диагностики и лечения эндокринологических заболеваний".

В 2020 году принят приказ Минздрава "Об обеспечении пациентов с сахарным диабетом лекарственным средствами инсулина", в соответствии с которым утверждена концепция инсулинотерапии в Беларуси до 2025 года. "Этот документ предусматривает поэтапный переход на картриджную форму инсулина, а также более широкое использование аналогов инсулина", - сказала Наталия Карлович.

Наталья Карлович

В результате в 2020 году по сравнению с 2016-м удельный вес пациентов с СД 1-го типа, использующих в лечении аналоги инсулина, вырос с 10% до 35%, а количество пациентов, получающих картриджную форму инсулина, увеличилось на 4,5 тыс. "В 2021 году планируется увеличение еще на 3,5 тыс. человек", - отметила главврач. При этом в структуре закупки генно-инженерных инсулинов на 2021 год доля отечественных составляет 88%.

Развиваются и другие высокие технологии в оказании помощи пациентам с сахарным диабетом. В частности, расширяются возможности помповой инсулинотерапии, на которой сегодня в республике находятся 333 пациента (в 2019-м - 208, 2018-м - 119).

В Республиканском центре эндокринологии с 2019 года открыт кабинет помповой инсулинотерапии, куда могут обращаться все пациенты, планирующие или использующие помповую инсулинотерапию. За прошлый год сотрудники кабинета осмотрели 25 первичных пациентов и 230 обратившихся повторно, проведено 337 онлайн-консультаций.-0-

С улучшением эпидситуации следует заняться активной диагностикой диабета второго типа - эндокринолог

Эндокринолог отметила важность профилактики диабета для уменьшения расходов на его лечение

Фото Оксаны Манчук