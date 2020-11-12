Картун встретился со слушателями Академии управления

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун встретился со слушателями второго курса специальности "государственное строительство" Академии управления при Президенте. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре учебного заведения.

"Во время встречи Андрей Картун рассказал о деятельности Министерства антимонопольного регулирования и торговли, среди главных задач которого - регулирование естественных монополий, деятельности доминантов, государственных закупок, потребительского рынка, защита прав потребителей и регулирование рекламной деятельности, развитие биржевой торговли и конкуренции в отраслях экономики, а также контроль в регулируемых сферах", - отметили в пресс-центре.

Замминистра подчеркнул, что "задачи министерства реализуются через совершенствование нормативных актов, формирование практик и адвокатирование конкуренции, а также развитие международного сотрудничества".

По словам Андрея Картуна, основные стратегические цели работы ведомства - это развитие конкуренции на рынках с ограниченной конкурентной средой, формирование правовой и институциональной среды антимонопольного регулирования, эффективная тарифная политика и стимулирование государственных закупок на основе конкурентного выбора.

"Визиты представителей министерств и ведомств стали уже традиционными. Такая практика помогает всем участникам диалога узнать правильную и актуальную информацию, обменяться мнениями", - добавили в пресс-центре.-0-