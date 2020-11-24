Касинский: призыв - наиболее рациональный вариант обеспечения военной безопасности

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призыв - наиболее рациональный вариант обеспечения военной безопасности. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал помощник министра обороны Леонид Касинский, сообщает БЕЛТА.

"Действительно, сегодня модно стало рассуждать о переводе армии полностью на контракт. К сожалению, многие не знают, что белорусская армия мирного времени и так на 65% контрактная. Причем уже несколько лет призывники могут заключить первый двухгодичный контракт с Вооруженными Силами даже без опыта срочной службы за плечами. Для страны, которая проводит самостоятельную, независимую политику, такой подход, по нашим подсчетам, оптимален. Полностью контрактная армия хороша для выполнения каких-то экспедиционных задач. А главная задача, стоящая перед Вооруженными Силами Беларуси, - это защита своего Отечества", - сказал Леонид Касинский.

Помощник министра обороны задался вопросом: сможет ли армия, полностью укомплектованная на профессиональной основе, численностью в 50 тыс. военнослужащих защитить Беларусь? "Наверное, нет. Для обеспечения военной безопасности ее необходимо увеличить в несколько раз. Для этого и нужен военно-обученный резерв. Именно для его подготовки и предназначена срочная военная служба, служба в резерве, обучение на военных факультетах и военных кафедрах", - отметил он.

По словам Леонида Касинского, это подтверждает и мировой опыт. "Многие страны, отказавшись в свое время от срочной военной службы, ощутили недостатки в подготовке мобилизационного ресурса и были вынуждены повернуть назад. Служба по призыву возвращена в Литве, Швеции, Украине, Грузии. Эти государства потратили, по сути, гигантские средства на переход на контрактный принцип комплектования и сделали вывод, что призыв - наиболее рациональный вариант обеспечения военной безопасности. Посмотрим дальше. Дания, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Австрия - страны, которые могли бы по своим финансовым возможностям позволить себе многочисленные армии профессионалов-контрактников, - тоже руководствуются смешанным принципом комплектования. Поэтому отечественная модель учитывает сильные стороны обоих подходов. Практика и сама жизнь показывают, что истина обычно где-то посередине", - добавил он. -0-

Касинский: мы не можем не реагировать на активизацию военной деятельности у наших границ