Касько: День Победы объединяет белорусов в стремлении сохранить мирную жизнь для будущих поколений

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Победы объединяет белорусов в стремлении сохранить мирную жизнь для будущих поколений. Такое мнение высказал председатель "Беллесбумпрома" Михаил Касько, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"День Победы - самый дорогой и важный праздник. Мы отдаем дань памяти подвигу миллионов защитников Отечества и жертв Великой Отечественной войны, искренне благодарим их за то, что они сражались за нас, и объединяемся в общем стремлении сохранить мирную жизнь для будущих поколений белорусов", - сказал Михаил Касько.

В эти дни по всей стране проходит республиканская акция "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. К ней присоединились и представители "Беллесбумпрома". Председатель концерна и работники аппарата возложили цветы к обелиску на 9-м км Московского шоссе в Уручье. Памятник воздвигнут в память 30 тыс. военнопленных, советских воинов, партизан и мирных жителей, расстрелянных в 1941-1943 годах.

"Думаю, в каждой белорусской семье война навсегда оставила раны в сердцах. Ничего не может быть страшнее, когда разрушается мир, земля разрывается от орудий, умирают миллионы людей не только в боях, но и вот так, как эти 30 тыс. человек, страшно погибших от фашизма в лихолетьях войны. Для моей семьи эти нечеловеческие кровопролитные события отзываются болью и очень тяжелыми воспоминаниями, - поделился Михаил Касько. - Мой отец Михаил Андреевич Касько, будучи трехлетним ребенком, вместе с 12-летней сестрой и матерью был узником концлагеря в Озаричах. Многие погибали, а те, кто выжил, как и мои родные, не забудут этого никогда. Будем помнить и мы. Сделаем все, чтобы знали и помнили наши дети и внуки".

Война забрала и обоих дедов Михаила Касько. Андрей Касько в числе 70 партизан был расстрелян карательным отрядом фашистов в 1944 году в деревне Замосточье Глусского района Могилевской области. Второй дед, Гаврила Кушнеров, не вернулся с войны - пропал без вести. "Последнее, что нашей семье известно о нем, что он участвовал в трагической битве за Днепр. В ней погибли миллионы солдат", - добавил Михаил Касько.

"Эти страшные события мы не должны забывать. Подвиг наших отцов и дедов, самоотверженная борьба за мир, родную землю, жизнь родных и близких навсегда должны остаться в нашей памяти. Мы должны знать цену мирного неба над головой, цену той свободы и независимости, которые есть у всех нас благодаря нашим героям - воинам-освободителям", - подчеркнул председатель концерна.-0-

Фото Беллесбумпрома