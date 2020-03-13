Касперович: ежегодно около 100 выпускников вузов возмещают средства на обучение

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно около 100 выпускников вузов возмещают средства на обучение. Об этом сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Сергей Касперович

"Случаи, когда выпускники не являются к месту работы по распределению, действительно, исключительные. Во-первых, причины бывают уважительными - это поступление на более высокий уровень образования, например, в магистратуру, либо выпускника колледжа на уровень высшего образования первой ступени. Также это служба в армии, вопросы, связанные с нетрудоспособностью. Согласно анализу, это около 7% выпускников, - сказал Сергей Касперович. - Если мы говорим о тех, кто не прибывает на первое рабочее место без уважительной причины, то цифры весьма невелики. Например, по данным о возмещении средств (решения, которые были приняты на уровне учреждений образования), в 2018 году - это чуть более 130 человек, близкая цифра у нас по 2019 году. Здесь данные еще могут измениться, потому что выпускник, который не прибыл, имеет время, чтобы возместить средства: сначала в добровольном порядке, если необходимо - в судебном".

Ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш отметил, что процесс трудоустройства выпускников выстроен в стране достаточно качественно. "Причем, мы мониторим ситуацию в течение двух лет после того, как выпускников направили на первое рабочее место. Мы очень редко сталкиваемся с ситуацией, когда человек меняет место работы. Но это жизненная ситуация: кто-то замуж выходит и переезжает условно по месту работы мужа либо жены. Тогда комиссия принимает решение по перераспределению. В этом случае должно быть согласие обоих нанимателей: один должен быть готов отпустить, другой - принять на работу. И мы всегда идем навстречу таким выпускникам", - рассказал он.

Вадим Богуш

Как отметил ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Александр Жук, за три последних года не приступили к работе после распределения всего 15 выпускников вуза. "С учетом того, что мы за это время почти 2,5 тыс. специалистов подготовили - это примерно 0,5%. Второй аспект, который подтверждает, что люди сознательно получают профессии, - показатель закрепляемости на рабочем месте. Могу сказать на примере Минской области: мы все 23 района мониторим, и выпускники 2014, 2015, 2016 годов от 80% до 100% остаются в системе образования, закрепляясь на тех местах, куда они распределены. Это, конечно, и результат работы местных органов власти, и управлений образования. Они создают условия, чтобы человек имел хорошие условия для труда, жилье", - подчеркнул он.

Александр Жук

Ректор БГПУ заявил, что система государственного распределения и получения первого рабочего места - это благо для молодого специалиста. "Беларусь - одна из немногих стран, которая имеет такую систему. Наша страна показывает пример другим государствам, что забота о молодых специалистах, предоставление им первого рабочего места, система поддержки и льгот - благо для молодых людей. Другие страны сейчас изучают наш опыт по введению системы предоставления первого рабочего места", - резюмировал он. -0-

Фото Максима Гучека

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке