Касперович: наниматели стараются по возможности решать жилищные вопросы молодых специалистов

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наниматели по возможности стараются решить жилищные вопросы молодых специалистов. Об этом сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Эти вопросы решаются в соответствии с Жилищным кодексом. Хочу отметить, что наниматели участвуют в обеспечении прибывших по распределению выпускников жильем, если имеют для этого возможность. Они предоставляют места в общежитиях, служебное жилье, оказывают денежную помощь, выделяют средства для компенсации затрат на наем жилых помещений. В этом участвуют и местные органы власти. Но говорить об обязательном характере нельзя, потому что нет такого жесткого обязательства - все связано с возможностями конкретных регионов и нанимателей", - сказал Сергей Касперович.

По его словам, если наниматель заинтересован в молодом специалисте, то он всегда старается оказать ему необходимую поддержку. "Наниматель, заботящийся о своих специалистах, планирующий взращивать молодые кадры, помогает решать эти вопросы. Причем помощь бывает весьма существенная, вплоть до строительства жилья", - отметил начальник главного управления.-0-

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