Касперович: получить профобразование можно на любом уровне

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Получить профессиональное образование можно на любом уровне, сообщил сегодня начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Здесь достаточно все просто. Подход традиционный. Во-первых, абитуриент имеет возможность поступить в вуз на бюджетную форму получения образования. В случае если он не пройдет по конкурсу, можно поступить на платную форму обучения. Сроки приема это позволяют. Более того, здесь траектории гибкие: при поступлении на платную форму это уже может быть другая специальность, другой университет, - рассказал Сергей Касперович. - Конечно же, высшим образованием все не заканчивается и не начинается. Есть еще два уровня профессионального образования, где сроки приемной кампании выстроены так, что абитуриент, который не поступил на высшее, может пойти на уровень среднего специального либо профессионально-технического образования".

Начальник управления отметил, что последовательность получения профессионального образования может быть любой, подавать документы можно с любого уровня. "Можно начинать с высшего образования, а затем в случае какой-то неудачи идти на уровень ССО или ПТО. Или, наоборот, получить профессиональное техническое либо среднее специальное образование и двигаться дальше", - пояснил он.-0-

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