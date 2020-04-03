Касперович: у нанимателей всегда есть возможность поддержать молодого специалиста

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У нанимателей всегда есть возможность поддержать молодого специалиста. Об этом сказал журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нанимателей есть возможность поддержать молодого специалиста. Поддержка может заключаться и в определенных особых подходах по формированию оплаты труда, и в оплате съемного жилья, вплоть до решения жилищного вопроса уже на постоянной основе", - сказал Сергей Касперович.

Важной гарантией для молодого специалиста является трудоустройство в соответствии с полученной специальностью и присвоенной квалификацией. "В соответствии с законодательством в сфере труда запрещен необоснованный отказ в заключении трудового договора с прибывшим по распределению выпускником. Ограничены возможности нанимателя по увольнению молодых специалистов, их переводу на работу, не связанную с полученной специальностью. При приеме на работу молодым специалистам не устанавливается испытательный срок. Предусмотрена возможность увольнения до окончания установленного срока работы (без возмещения средств) при нарушении нанимателем законодательства о труде. Кроме того, при приеме на работу молодым специалистам положены определенные дополнительные выплаты, предусмотренные законодательством об образовании и трудовым законодательством", - отметил начальник управления.

Для обеспечения заинтересованности работодателей в найме именно выпускников, а не иных претендентов на имеющиеся вакансии также предусмотрены определенные гарантии. Это, в частности, установленный срок обязательной работы. Наниматель вправе выбрать для дальнейшего трудоустройства хорошо себя зарекомендовавших выпускников при прохождении ими практики в организации.-0-