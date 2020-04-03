Касперович: закрепляемость молодых педагогов на местах составляет не менее 80%

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрепляемость молодых педагогов на местах составляет не менее 80%, сообщил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время пресс-конференции

"Если говорить о закрепляемости молодых специалистов, то здесь речь идет о продолжении трудовой деятельности после срока обязательной работы по распределению. Такой анализ, как правило, проводят сами наниматели, органы госуправления и местной власти. Что касается молодых специалистов-педагогов, то их закрепляемость на местах составляет, как правило, не менее 80%. В данном случае мы говорим о школьных педагогах", - рассказал Сергей Касперович.

Он подчеркнул, что государство берет на себя расходы по подготовке необходимых для отраслей экономики специалистов и рабочих и гарантирует выпускникам-бюджетникам первое рабочее место. При распределении не стоит вопрос о нехватке заявок работодателей, спросе на специальности или их востребованности, поскольку выпускники подготовлены в соответствии с заявленной потребностью нанимателей.

"В 2019 году из числа выпускников, обучавшихся за счет бюджетных средств дневной формы получения образования, обеспечены первым рабочим местом 19,3 тыс. специалистов с высшим образованием, 18,6 тыс. - со средним специальным и 24,4 тыс. - с профессионально-техническим образованием. В этом году распределению подлежат 19 тыс. специалистов с высшим образованием, 18 тыс. - со средним специальным и 23 тыс. рабочих с профессионально-техническим образованием", - уточнил представитель Минобразования.-0-

Фото Оксаны Манчук

Касперович: у нанимателей всегда есть возможность поддержать молодого специалиста "Поддержка может заключаться и в определенных особых подходах по формированию оплаты труда, и в оплате съемного жилья, вплоть до решения жилищного вопроса уже на постоянной основе", - сказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования.

Минтруда: гарантия первого рабочего места позволяет избежать напряженности на рынке труда "Молодому человеку всегда трудно найти первое рабочее место, и мировой опыт это подтверждает. В Западной Европе, например, уровень безработицы среди молодежи достигает 20-25%", - отметил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.