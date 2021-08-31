Кассовое оборудование с 10 октября будет обязательным при торговле непродовольственными товарами на ярмарках

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субъекты хозяйствования с 10 октября при торговле непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах на рынках, разносной торговле плодоовощной продукцией обязаны использовать кассовое оборудование, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

"Необходимо заблаговременно приобрести кассовые суммирующие аппараты либо программные кассы и заключить с республиканским унитарным предприятием "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" гражданско-правовой договор на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в системе контроля кассового оборудования", - отметили в МНС.

Индивидуальным предпринимателям, не имеющим текущего (расчетного) счета в банке, также необходимо открыть такой счет в соответствии с указом от 22 февраля 2000 года №82 "О некоторых мерах по упорядочению расчетов в Республике Беларусь".-0-