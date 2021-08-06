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06 августа 2021, 07:01

Католики празднуют Преображение Господне

Троицкий костел в Гервятах. Фото из архива
Троицкий костел в Гервятах. Фото из архива

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно Евангелию, в конце своей земной жизни Иисус Христос открыл ученикам, что ему надлежит пострадать за людей, умереть на кресте и воскреснуть. Он привел трех апостолов - Петра, Иакова и Иоанна - на гору Фавор, где преобразился перед ними: лицо его просияло, а одежды сделались ослепительно белыми. Два пророка Ветхого Завета Моисей и Илия явились перед Иисусом на горе и беседовали с ним. А голос Бога Отца из светлого облака, осенившего гору, свидетельствовал о Божестве Христа.

Преображением на горе Фавор Иисус Христос показал ученикам славу своего Божества для того, чтобы они во время его грядущих страданий и крестной смерти не поколебались в вере в него - единородного Сына Божьего.

В некотором смысле праздник Преображения связан и сопоставим с ветхозаветным праздником освящения плодов. На Востоке к началу августа поспевали злаки и виноград, которые верующие приносили в храм для благословения в знак благодарности Богу за дарование этих плодов.

В христианстве освящение плодов в день праздника Преображения приобрело особое символическое значение: в Преображении Христа показано то новое, преображенное и благодатное состояние, которое человек и мир обретают Воскресением Христа и которое осуществится в воскресении всех людей.-0-

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Теги
католицизм религиозный праздник
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