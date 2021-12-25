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25 декабря 2021, 09:00

Католики празднуют Рождество Христово

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католики сегодня празднуют один из важнейших христианских праздников - Рождество Христово. Он посвящен рождению Девой Марией Сына Божьего Иисуса Христа.

Согласно Евангелию, Иисус Христос родился в Вифлееме. Когда император Август постановил провести перепись населения Римской империи, Мария и Иосиф отправились в город, чтобы внести свои имена в список. Однако свободных мест в гостиницах Вифлеема не нашлось, и им пришлось ночевать в пещере, которая использовалась в качестве хлева для скота. В этой пещере и суждено было родиться Иисусу. Ангел принес весть о рождении Спасителя пастухам, сторожившим стадо, и они пришли поклониться младенцу. В Евангелии говорится, что в эту ночь на небе зажглась Вифлеемская звезда, которая и привела к Марии и Иосифу волхвов. Они тоже пришли поклониться Иисусу и принесли ему дары: золото, ладан и смирну.

Празднованию Рождества Христова у католиков предшествует период Адвента, который начинается в четвертое воскресенье до Рождества. Адвент рассматривается как время усиленного покаяния: верующие стараются проявлять милосердие, участвуют в предрождественских богослужениях и готовятся к исповеди, чтобы с чистой душой принять причастие на Рождество.

Храмы в этот период украшают венками, в которых крепятся по четыре свечи. В первое воскресенье зажигается одна свеча, во второе - две и так далее, то есть с каждой неделей становится все светлей.

Характерным элементом праздника также является обычай украшать дом. Около наряженной ели устраивается рождественский вертеп: фигурки Девы Марии и святого Иосифа рядом с лежащим в яслях младенцем Иисусом, вокруг которых помещают фигурки животных.-0-

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