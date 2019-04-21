Католики празднуют Светлое Христово Воскресение - Пасху

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католики сегодня празднуют Светлое Христово Воскресение (Пасху) - величайший христианский праздник, который несет людям весть о спасении и надежду на вечную жизнь.

В Римско-католической церкви с вечера Великого четверга до вечера самого праздника Пасхи проводится главное и самое торжественное богослужение всего года. В эти дни церковь вспоминает страсти Христовы, его мученическую смерть и воскресение.

В Великую субботу вечером все католические церкви проводят богослужения - Навечерие Пасхи. Перед храмами разводят костры, от которых зажигают пасхал - большую свечу, символизирующую воскрешение Иисуса Христа. От пасхала зажигают все свечи храма. На богослужении читаются девять библейских чтений из Ветхого и Нового завета, затем совершается крестный ход.

Утро воскресенья начинается с благословения огня и воды. Святой водой окропляют пасхальную еду, а святой огонь разносят по домам и зажигают специальные пасхальные свечи, которые очищают дом.

В течение Великой субботы и после пасхального богослужения в храмах освящают куличи, творожные пасхи, яйца и все, что приготовлено к праздничному столу.

Символ пасхального праздника - крашеные яйца. По преданию, когда Мария Магдалина поднесла в подарок императору Тиберию яйцо как символ Воскресения Христа, император, усомнившись, сказал, что как яйцо из белого не становится красным, так и мертвые не воскресают. Яйцо в тот же миг стало красным. Хотя яйца красят в разные цвета, традиционным является красный - цвет жизни и победы.

Католики отмечают праздник в кругу семьи. Столы украшают свечами и букетами. Главными блюдами являются освященные крашеные яйца, куличи, различные мясные блюда.

Утром в Пасхальное воскресенье после богослужения дети и молодежь обходят дома с песнями и поздравлениями. Крашеными яйцами обмениваются родные и знакомые, крестные дарят их детям-крестникам, девушки - возлюбленным.

В течение всей Пасхальной недели верующие посещают богослужения в костелах, продолжаются уличные представления на религиозные темы.-0-