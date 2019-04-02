Катулин и помощник Генсека ООН обсудили программы по продвижению ЦУР

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин во время рабочей встречи с помощником Генерального секретаря ООН Робертом Пайпером в Нью-Йорке обсудил возможные совместные программы по продвижению Целей устойчивого развития (ЦУР) посредством спорта и здорового образа жизни. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

Стороны отметили уникальность II Европейских игр 2019 года как площадки для популяризации и продвижения ЦУР, а также опыт взаимодействия агентств системы ООН с международными спортивными организациями по реализации совместных проектов в социальной сфере, который впоследствии может быть использован ООН в других странах.

Во время переговоров с директором программного подразделения Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) Тедом Чайбаном стороны обсудили стратегическое партнерство дирекции и Детского Фонда ООН, а также реализацию дальнейших совместных социальных проектов, направленных на продвижение здорового образа жизни среди детей и молодежи, социальную интеграцию детей с ограниченными возможностями, развитие волонтерского движения в Беларуси.

Фото официального сайта Европейских игр

Георгий Катулин отметил профессионализм и усердную работу команды ЮНИСЕФ в Беларуси и в частности его руководителя доктора Рашеда Мустафы Сарвара. Со своей стороны, Тед Чайбан выразил уверенность в том, что сотрудничество между дирекцией и ЮНИСЕФ оставит наследие, которое в дальнейшем может оказаться востребовано как в Беларуси, так и во всем мире.

Фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года" и Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси заключили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве еще в ноябре прошлого года.

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая включает в себя список из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Они направлены на ликвидацию бедности и голода, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение проблем, связанных с климатическими изменениями. Повестка-2030 - это комплексная стратегия повышения качества жизни людей, развития и потребления без ущерба для будущих поколений. Все 17 Целей адаптируются и для Беларуси. Над этим работают национальный координатор по достижению ЦУР, Совет по устойчивому развитию (куда входят представители всех госорганов), партнерская и другие группы, гражданское общество и международные организации. Все их предложения будут отражены в Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года. Программные документы, законодательные акты также будут опираться на цели Повестки-2030.-0-