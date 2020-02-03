Казахская сторона поможет эвакуированным из Уханя белорусам наладить связь с родными

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахская сторона поможет эвакуированным из Уханя белорусам наладить устойчивую связь с родными. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун по итогам телефонного разговора министра здравоохранения Владимира Караника с послом Беларуси в Казахстане Анатолием Ничкасовым.

"Сегодня заканчивается дезактивация (обеззараживание. - Прим. БЕЛТА) мобильных устройств наших граждан. Казахская сторона обещала, что вероятнее всего завтра передаст им сим-карты местных операторов мобильной связи, чтобы можно было наладить устойчивую связь с родными", - сказал Владимир Караник.

Кроме того, казахская сторона намерена наладить контакт работников посольства с белорусами.

Как сообщалось, из китайского города Ухань (провинция Хубэй), закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, 2 февраля эвакуированы пять белорусских граждан. При поддержке казахской стороны они доставлены в Нур-Султан, где находятся в противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице и останутся там до снятия карантина. На сегодня все эвакуированные белорусы без признаков болезни, их состояние не внушает опасений. Проводятся лабораторный контроль и обследование. По заверениям компетентных служб этой страны, проводятся все необходимые мероприятия. Вопрос эвакуации на родину находится на контроле белорусского правительства.

Пять граждан Беларуси эвакуированы из китайского Уханя В связи с отменой международными авиакомпаниями регулярных рейсов в/из Китая посольство рекомендует перед вылетом из КНР в обязательном порядке заблаговременно проверять информацию о состоянии авиарейса.

Признаков коронавируса у белорусов, эвакуированных в Казахстан из Уханя, не выявлено "Проводятся лабораторный контроль и обследование. По завершении карантина будет принято решение о переправке граждан на родину", - сказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

На сегодня немногие белорусы высказали желание покинуть КНР. Достигнута договоренность, что белорусские граждане могут быть эвакуированы при содействии посольства Беларуси в Китае авиалиниями России и Казахстана.-0-