Казахская сторона поможет эвакуированным из Уханя белорусам наладить связь с родными

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахская сторона поможет эвакуированным из Уханя белорусам наладить устойчивую связь с родными. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун по итогам телефонного разговора министра здравоохранения Владимира Караника с послом Беларуси в Казахстане Анатолием Ничкасовым.
"Сегодня заканчивается дезактивация (обеззараживание. - Прим. БЕЛТА) мобильных устройств наших граждан. Казахская сторона обещала, что вероятнее всего завтра передаст им сим-карты местных операторов мобильной связи, чтобы можно было наладить устойчивую связь с родными", - сказал Владимир Караник.
Кроме того, казахская сторона намерена наладить контакт работников посольства с белорусами.
Как сообщалось, из китайского города Ухань (провинция Хубэй), закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, 2 февраля эвакуированы пять белорусских граждан. При поддержке казахской стороны они доставлены в Нур-Султан, где находятся в противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице и останутся там до снятия карантина. На сегодня все эвакуированные белорусы без признаков болезни, их состояние не внушает опасений. Проводятся лабораторный контроль и обследование. По заверениям компетентных служб этой страны, проводятся все необходимые мероприятия. Вопрос эвакуации на родину находится на контроле белорусского правительства.
На сегодня немногие белорусы высказали желание покинуть КНР. Достигнута договоренность, что белорусские граждане могут быть эвакуированы при содействии посольства Беларуси в Китае авиалиниями России и Казахстана.-0-