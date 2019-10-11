Казахстан предлагает проводить форумы СНГ по современным технологиям и развивать электронную торговлю

11 октября, Ашхабад /Корр. БЕЛТА/. Казахстан предлагает проводить в СНГ регулярные форумы по современным технологиям и развивать электронную торговлю. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде, передает корреспондент БЕЛТА.

"Стремительное развитие цифровых технологий меняет ландшафт жизнедеятельности государств. Искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей и облачные технологии уже дали старт новым тенденциям социально-экономического и военно-технического развития. Во всех странах СНГ также ведется работа по цифровизации экономики. Для получения синергетического эффекта важен обмен опытом и знаниями, а также объединение усилий в Содружестве. В этой связи предлагаю на регулярной основе проводить специальные форумы СНГ по современным технологиям", - сказал он.

Президент Казахстана считает одной из первостепенных задач для Содружества развитие торгово-экономического сотрудничества. По его словам, создание в 2011 году зоны свободной торговли СНГ улучшило условия для обмена товарами. "Вместе с тем дальнейшее расширение торгового сотрудничества требует продолжения работы по снижению существующих барьеров. Нам нужны новые точки роста, которые придали бы серьезный импульс экономическому взаимодействию в рамках СНГ", - убежден он.

С каждым годом возрастает значение сферы электронной коммерции. В 2018 году объем электронной торговли в мире достиг $1,8 трлн и составил 11,5% от розничного товарооборота. По прогнозам экспертов, через 5 лет этот показатель вырастет до $2,8 трлн. "На пространстве СНГ сегмент электронной торговли пока развит недостаточно хорошо. Можно сказать, слабо. Доля наших государств в общемировом объеме составляет всего лишь 1%. В этой связи предлагаю разработать нормативный документ, который обеспечил бы условия для развития электронной коммерции в рамках Содружества", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также обратил внимание на тенденцию по усилению торгового протекционизма в мире. "Турбулентность мировой экономики ведет к оттоку капитала из развивающихся стран и сокращению инвестиций. На этом фоне меняются подходы к региональной интеграции и сотрудничеству. Интеграционные модели подвергаются испытанию на прочность. По-видимому, нашему Содружеству предстоит пройти непростой, но крайне необходимый процесс адаптации к меняющимся реалиям", - подытожил Президент Казахстана.-0-