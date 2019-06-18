Казахстанские журналисты и блогеры посетят в Беларуси места, связанные с ВОВ

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-тур казахстанских журналистов и блогеров по Беларуси на тему "Великая Победа - подвиг народов", приуроченный к 78-летию начала Великой Отечественной войны и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, проходит с 18 по 22 июня. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Участники пресс-тура - известные казахстанские журналисты, а также победители конкурса среди молодых казахстанских журналистов и блогеров "Великая Победа - подвиг народов". Проект предусматривает посещение знаковых для общей памяти народов бывшего СССР мест на территории Беларуси, обсуждение значения подвига наших отцов и дедов для молодых поколений казахстанцев, россиян, белорусов. Одним из участников пресс-тура является Нуртлеу Сеитов - внук Еркебека Кенжебекова, который служил военфельдшером 334-й стрелковой дивизии, был командиром санитарного взвода стрелкового полка, получил медаль за освобождение Беларуси.

Программой пресс-тура запланировано посещение Брестской крепости, участие в митинге-реквиеме, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, Музея истории Великой Отечественной войны в Минске и мемориального комплекса "Хатынь". Пройдут встречи с казахстанской диаспорой и представителями молодежных организаций, занимающихся сохранением исторической памяти.

19 июня состоится видеомост Минск-Москва-Алматы в формате круглого стола на тему "Народы бывшего Советского Союза: вместе в Великой войне и Великой Победе". Планируется дистанционное подключение представителей австрийского исследовательского фонда "Память".

Пресс-тур является третьим мероприятием проекта "Казахстан орысша" ("Казахстан на русском языке"), цель которого - развитие общественного диалога между странами региона, знакомство молодежи Казахстана со значимыми местами и людьми на евразийском пространстве. Организаторы - Информационно-аналитический центр по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве и Российско-Казахстанский экспертный IQ-клуб при поддержке посольства Казахстана в Беларуси.-0-