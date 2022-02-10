Казакевич: Конституция должна четко определять все стороны жизни нашего общества

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три глобальных аспекта, которые включены в новую редакцию Конституции, выделил заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Петр Казакевич во время диалоговой площадки "В режиме правды", которая состоялась в БГАТУ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Зампред поговорил со студентами и преподавательским составом БГАТУ о предстоящем референдуме: напомнил историю принятия предыдущих редакций Конституции, обратил внимание на изменения, которые предусматривает новая редакция Основного закона.

"Наука и образование - это две части большой культуры. Образования без науки не бывает, а наука не может развиваться без высокообразованных кадров. Я хочу сказать, что мы с вами встречаемся накануне предстоящего большого события в нашей стране - референдума по внесению изменений в Конституцию", - отметил Петр Казакевич.

Он начал разговор о новой редакции Основного закона с истории, напомнив о прошедших в нашей стране референдумах. "Вы все знаете, что это четвертый референдум в нашей стране. Два прошли еще в прошлом веке и один в начале нового. На первом референдуме были утверждены и приняты народом новые государственный флаг и герб. А также одобрены направления о глубокой интеграции с Российской Федерацией. Время показывает, что интеграция с Россией - это правильное направление", - рассказал зампред.

"Если Китай сам себя может развивать, то нам можно развиваться только завоевывая определенные рынки. А завоевывать рынки, которые уже распределены, можно только высококачественной продукцией и сравнительно невысокой их ценой. Как показывает время, могут возникать различные санкционные действия со стороны других государств, поэтому такая тесная интеграционная связь с Российской Федерацией является для нашей страны определенным направлением и возможностью для нашей стабильности и экономического развития. Я уже не говорю о том, что в политическом аспекте это тоже имеет огромное значение", - сказал заместитель председателя.

Петр Казакевич отметил основные аспекты, которые могут быть приняты на референдуме. "Сегодня мы приходим к новому этапу нашего развития, и этот этап является в своем отражении новой редакцией Конституции, которую мы и будем принимать на референдуме 27 февраля. Конституция - это основной закон в жизни любого государства. Она должна четко определять все стороны жизни нашего общества. И в этом шаге, конечно, наше развитие, развитие мира", - добавил Петр Казакевич.

"Новая редакция Конституции выделяет три глобальных аспекта. Прежде всего это сохранение сильного государства. Мы оставляет президентскую республику. На мой взгляд, это правильно. Второй момент - это социально ориентированная рыночная экономика. У нас доступно бесплатное образование, медицина. Если бы у нас не было свободной, бесплатной медицины, то в период сложной эпидемиологической обстановки ситуация могла бы быть сложнее. Ну и третье - это сохранение традиционных христианских ценностей. Большинство из нас понимает семьи как мужчину и женщину. Я считаю, что принятие новой редакции является вполне обоснованным", - сказал Петр Казакевич.-0-