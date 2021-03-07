Казакевич: мы найдем и накажем каждого причастного к организации акций протеста в стране

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители найдут и накажут каждого причастного к организации акций протеста в стране. Об этом сказал заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в интервью программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1" сообщает БЕЛТА.

"Если говорить о преступлениях, связанных с протестной активностью, всего с августа 2020 года их насчитывается более 2,5 тыс. Причем, мы говорим не только о массовых беспорядках, но и об умышленном уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, оскорблениях, клевете, угрозах и т.д., - сказал Геннадий Казакевич. - Защищая общественный порядок, мы уже в более 800 случаях установили лиц, причастных к так называемым протестным преступлениям".

Что касается преступлений в отношении сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск, по его словам, их - более тысячи. Причем, подавляющее большинство (70%) - это преступления, которые совершены с использованием интернета.

"Очень удобно сидеть на диване и, пользуясь иллюзией анонимности, в каком-либо мессенджере высказывать оскорбления и угрозы. Мы поставили себе задачу и открыто, честно сказали об этом гражданам: мы найдем и накажем каждого, кто совершает подобные преступления, - подчеркнул замминистра. - Социальный портрет такого преступника: неработающий мужчина в возрасте от 18 до 35 лет, либо работающий на какой-то низкооплачиваемой должности. И на вопрос, что сподвигло их угрожать женам, детям милиционеров - звучит шаблонный ответ: я так выражал свою гражданскую позицию".

Геннадий Казакевич также рассказал, что в этом месяце закончено несколько оперативных экспериментов по Минску, Минской области и Гомельщине. "Мы задерживали группы граждан, которые занимались системным сбытом наркотиков. Наркотики и психотропы они привозили из России и закладывали на территории Беларуси, а затем крупным и мелким оптом сбывали", - пояснил он. В итоге, правоохранители изъяли около десятка килограммов особо опасных психотропных веществ, а также задержали в общей сложности, примерно, 20 граждан.

"Наша главная задача - не количество выявленных преступлений, наша задача- сделать так, чтобы этих преступлений не было, либо было как можно меньше", - подчеркнул замминистра.-0-