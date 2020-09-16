Казакевич: обращений граждан об изнасиловании в правоохранительных органах не зарегистрировано

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обращений граждан об изнасиловании в правоохранительных органах не зарегистрировано, сообщил журналистам первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обращений граждан в правоохранительных органах об изнасиловании не зарегистрировано. Равно как и не зарегистрировано сообщений из медучреждений. Соответственно, подобной информации нет", - сказал Геннадий Казакевич.-0-