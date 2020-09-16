Казакевич: в 90% случаев администраторы деструктивных Telegram-каналов находятся за пределами Беларуси

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16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 90% случаев администраторы деструктивных Telegram-каналов находятся за пределами Беларуси, сообщил журналистам первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, передает корреспондент БЕЛТА.
"В 90% случаев администраторы таких ресурсов находятся за пределами Беларуси - в Чехии, США, Польше, Литве", - сказал Геннадий Казакевич.
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Казакевич: обращений граждан об изнасиловании в правоохранительных органах не зарегистрировано
"Обращений граждан в правоохранительных органах об изнасиловании не зарегистрировано. Равно как и не зарегистрировано сообщений из медучреждений", - сказал первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.