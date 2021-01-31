Казаков: авторская журналистика заставила говорить о СТВ больше

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор ЗАО "Столичное телевидение" Кирилл Казаков в эфире программы "Неделя" отметил: в последнее время благодаря авторской журналистике телеканал СТВ доказал, что у него есть своя патриотическая позиция, сообщает БЕЛТА.

"Мы пошли в непривычную для нашей страны авторскую журналистику, в которой, в принципе, живут все телеканалы мира. Когда есть лидеры мнений, которые говорят то, что они думают. Именно они. Есть мнение журналиста, который выходит и рассказывает свою позицию", - сказал Кирилл Казаков.

В основном информационные программы в Беларуси передавали прежде события без какой-то четкой окраски. "Наша авторская позиция, наверное, заставила говорить о СТВ больше. Люди появились на экранах новые, необычные. Им можно верить - можно не верить. Но это люди, о которых невозможно нейтрально рассуждать. Они либо нравятся, либо не нравятся. Я считаю, что телевидение должно быть именно таким. Авторская журналистика должна быть именно такой, она должна формировать определенный образ", - уверен глава телекомпании.

Он добавил, что любой, кому не нравится телеканал СТВ, может просто его переключить, когда захочет. Но при этом подчеркнул: телесмотрение информационных программ СТВ выросло почти в два раза примерно с августа 2020 года.-0-