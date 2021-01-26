Казаков: мы делаем упор на авторскую журналистику и будем двигаться дальше в этом направлении

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЗАО "Столичное телевидение" в последнее время сделало акцент на развитии авторской журналистики и продолжит двигаться дальше в этом направлении. Об этом заявил журналистам Кирилл Казаков, согласованный сегодня главой государства на должность генерального директора ЗАО "Столичное телевидение", передает корреспондент БЕЛТА.

В первую очередь Кирилл Казаков поблагодарил за работу всю команду СТВ. "Последние полгода мы все - и коллеги из Белтелерадиокомпании, и ОНТ, и СТВ - работали вместе. Это на самом деле был жаркий период, который нам пришлось пройти. Остались те команды, которые хотят работать. Я благодарен своему коллективу, который удержал канал и компанию", - сказал он.

Что касается задач на новом посту, то, как признался Кирилл Казаков, они останутся в основном теми же, что и раньше. "Они не новы. Они ставятся нам ежемесячно, еженедельно, ежедневно - мы должны честно освещать то, что происходит сейчас в Беларуси. Мы сделали упор на авторскую журналистику, это было оценено. Думаю, в этом направлении телеканал СТВ и будет двигаться", - отметил руководитель.-0-

Кирилл Казаков