Каждая белорусская семья чтит героев, которые подарили нам мирную Беларусь - Крупко

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждая белорусская семья чтит героев, которые подарили потомкам мирную Беларусь. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко.

"Для всех нас День Победы имеет особое значение. Великую цену белорусы уплатили за Победу, за право будущих поколений жить и созидать. Мы преклоняемся перед доблестью бойцов и партизан, перед самоотверженным трудом работников тыла, перед вкладом всех, кто приблизил успех общего дела. Каждая белорусская семья чтит и чествует героев, которые подарили нам мирную процветающую Беларусь. Память о подвиге победителей навсегда останется в наших сердцах. Их заслуги еще сотни лет будут служить примером для новых поколений", - сказал Иван Крупко.

Он обратил внимание и на труды отцов, дедов и прадедов по послевоенному восстановлению Беларуси. "Они своими руками в те тяжелые годы поднимали страну из пепла. Возрождали экономику, отстраивали города, развивали село и промышленность, обеспечивали хлебом. В короткие сроки они смогли восстановить и приумножить то, что не пощадила война", - отметил министр.

В эти дни по всей стране проходит республиканская акция "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Возложив цветы к мемориалу в честь аэродрома Мачулищи, к акции присоединились представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также Минского райисполкома и 50-й смешанной авиационной базы.

Верхняя часть мемориала представляет собой контур самолета Миг-23. С одной стороны мемориала изображен самолет Ту-22, а с другой - Ил-76. Центральная часть памятника устремлена вверх со взлетно-посадочной полосы, которая находится в основании конструкции. На гранитном постаменте выбиты названия всех авиационных частей, которые за более чем 80-летнюю историю аэродрома базировались в Мачулищах.

Аэродром Мачулищи был создан в 1937 году. В апреле 1941-го на аэродроме начал формироваться 184-й истребительный авиационный полк в составе 59 истребительной авиадивизии ВВС Западный особый военный округ. Полк, не окончив формирование, вступил в боевые действия 22 июня 1941 года, а 3 июля был выведен в тыловую полосу фронта, где вошел в состав 11 смешанной авиадивизии ВВС Западного фронта. В июле 1944 года на южной окраине аэродрома происходили боевые столкновения советских войск с выходящими из "Минского котла" немецкими подразделениями. Часть из них была уничтожена наземными частями и советской авиацией, остальные предпочли сдаться в плен. С 2 октября 1944 по 14 апреля 1945 года на аэродроме базировался 907-й истребительный авиационный полк ПВО, а с января по 13 марта 1945 года - 16-я гвардейская бомбардировочная авиационная Сталинградская дивизия, которая совершала бомбардировки Данцига и Кенигсберга.-0-