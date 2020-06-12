Каждое обращение граждан требует обстоятельного ответа - Рунец

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждое обращение граждан требует обстоятельного ответа и внимательного разбора. Такое мнение журналистам высказала председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец, которая провела сегодня прямую телефонную линию, передает корреспондент БЕЛТА.

Татьяна Рунец отметила, что в работе с обращениями граждан недопустим формализм. "Гражданину нужно дать обстоятельный ответ, рассказать, что будет сделано по его вопросу", - убеждена она. Сенатор не скрывает, что есть проблемы, разобраться с которыми оперативно не получается. Иногда для этого нужны изменения даже на законодательном уровне. По словам парламентария, многие обращения так или иначе оцениваются с позиции необходимости улучшить действующее законодательство. "Есть те, которые мы будем учитывать при изменении Налогового кодекса", - привела она пример.

В Совете Республики работе с обращениями граждан уделяется большое внимание. По словам Татьяны Рунец, поступившими от людей вопросами сенаторы совместно с местными властями и госорганами занимаются буквально каждый день.

Сегодня за время прямой телефонной линии поступил ряд звонков из разных регионов Беларуси. Люди обращались с вопросами по поводу ведения личного подсобного хозяйства, установления инвалидности. Татьяна Рунец пообещала разобраться в каждой ситуации.-0-