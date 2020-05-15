Каждое обращение граждан требует внимательного изучения - сенатор

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Личные приемы граждан и прямые телефонные линии являются важным направлением деятельности сенаторов. Такое мнение высказала председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец, которая сегодня провела прямую телефонную линию, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Анализируя тематику поступающих от граждан вопросов, Татьяна Рунец обратила внимание на обращения по законопроектам, требующим корректировки. "Иногда мы узнаем о проблемах, которые, как говорят, сверху и не видны, но важны для законотворческой деятельности", - отметила она.

Председатель профильной комиссии также проинформировала, что чаще всего люди обращаются к ней с вопросами, которые касаются работы ЖКХ, финансовых услуг, лицензирования, услуг страховых организаций. "Мы стараемся помочь каждому, кто к нам обращается, - подчеркнула она. - По некоторым вопросам сразу понятно, где недорабатывают местные исполнительные органы. Поступают также обращения, которые необходимо глубоко проанализировать, чтобы найти оптимальное решение. В целом каждое обращение требует детального изучения".

Сегодня на прямую телефонную линию к Татьяне Рунец поступали звонки от жителей Минска и Полоцка. Так, одна из обратившихся просила помочь ей решить вопрос со страховой компанией. Во время капитального ремонта жилого дома, в котором она проживает, внешний блок кондиционера был поврежден. Имущество в квартире застраховано, однако по данному случаю выплаты не предусмотрены, так как кондиционер находится снаружи. Сенатор отметила, что это не единичный случай, попросила направить ей договор со страховой компанией, чтобы оценить правомерность отказа. Еще одна позвонившая, жительница Минска, просила разобраться в непростой ситуации, с которой столкнулся ее сын. Мужчина работал на одной из строительных фирм рабочим, однако заработную плату в полном объеме не получил. "Выдали только часть, помогите, пожалуйста, разобраться", - обратилась она. Татьяна Рунец обещала содействовать в разрешении этой ситуации. На прямую телефонную линию также обратилась женщина с просьбой сделать удобным график курсирования автобусов между деревнями в Узденском районе. Транспорт стал ходить реже, что создает проблемы для жителей деревень. Данный вопрос будет направлен в Миноблисполком, проинформировала сенатор.-0-