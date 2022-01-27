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27 января 2022, 16:11

Каждое шестое обращение в КГК решено положительно для заявителя

Фото из архива
Фото из архива

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Комитет государственного контроля в 2021 году поступило 12 224 обращения от граждан и юридических лиц. По сравнению с 2020 годом число обращений уменьшилось на 3,9%, сообщили БЕЛТА в КГК.

Снижение отмечается в центральном аппарате контрольного ведомства и в комитетах госконтроля областей. "В то же время количество обращений в органы финансовых расследований в прошлом году выросло на 12,3%, в том числе за счет сообщений через онлайн-панель "Скажи нет зарплате в конверте". Так, в прошлом году через онлайн-панель принято 341 сообщение", - рассказали в КГК.

Положительное разрешение получили 16,3% обращений, поступивших в ведомство. По 57,9% обращений даны разъяснения, в 9,3% случаев в решении вопроса отказано либо факты не подтвердились (остальные обращения приняты к сведению, находятся на контроле либо переписка по ним прекращена).

Тематика обращений в сравнении с прошлыми годами существенно не изменилась. Чаще встречались вопросы о деятельности предприятий, ЖКХ, гражданско-правовых, в том числе земельных отношениях, нарушениях трудовых прав граждан и выплаты зарплаты. Кроме того, больше отмечено обращений по вопросам деятельности товариществ собственников, в том числе обоснованности трат со счета ТС и качества работы председателей товариществ.

В сфере трудовых отношений обращения связаны с несвоевременностью выплаты заработной платы либо выплаты ее в конвертах, правильностью оформления трудовых отношений между работником и нанимателем, соблюдением требований по охране труда. Так, из 542 обращений в органы КГК по этой тематике 55,8% касались вопросов оплаты труда, 19,7% - нарушений трудового законодательства. По ряду таких обращений приняты меры реагирования. Например, ООО "Р" Слонимского района и ИП из Гродно, как оказалось, платили наемным работникам серые зарплаты. В итоге их обязали перечислить в бюджет в общей сложности более Br23 тыс. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело.

Работники КГК в 2021 году провели 506 прямых телефонных линий и выездных приемов, 165 горячих телефонных линий, в ходе которых поступило 1284 обращения. Принимались меры реагирования. Например, балансодержатель ОАО "Борисовская Агропромтехника" отремонтировал кровлю жилого дома по обращению борисовчанина. После обращения на горячую линию КГК Могилевской области жителей агрогородка Ленино устранены недостатки и возобновлена работа бани и др.

Также проведены 47 контрольно-аналитических мероприятий в рай(гор)исполкомах, коммунальных и других предприятиях. За выявленные нарушения виновные привлекались к различным видам ответственности.-0-

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