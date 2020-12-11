Каждый белорус имеет право участвовать в делах государства - мнение

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый белорус имеет право участвовать в делах государства. Такое мнение в эфире программы "Панорама" на телеканале "Беларусь 1" высказала депутат Палаты представителей Светлана Горваль.

"Главный итог развития государства - это рост благосостояния населения. Рост доходов в Беларуси оказался выше программного - 112,1%, инфляция к 2015 году у нас уменьшилась в 2,5 раза и не превышала 5%, что обеспечило уменьшение кредитной истории, сокращение стоимости кредитных ресурсов и обеспечило достаточное количество кредитов. Беларусь зарекомендовала себя надежным партнером на мировом рынке, - отметила Светлана Горваль. - Нам удалось сохранить свой производственный потенциал, укрепить известные во всем мире бренды. У нас хороший уровень образования. Также мы сохранили финансовую стабильность в банковской сфере и на валютном рынке".

Светлана Горваль подчеркнула, что на предстоящем Всебелорусском народном собрании необходимо обсуждать не только достижения, но и имеющиеся проблемы. "Каждый белорус имеет право участвовать в делах государства. Мы должны будем обсуждать проблемы, вопросы и, самое главное, - ориентиры на будущее. Я уверена, что большое внимание нужно уделить утверждению программ социально-экономического развития до 2025 года. Потому что фундаментом любых государственных процессов является экономика. Перед нами стоит задача сохранить достигнутый уровень благосостояния белорусского народа. Также в обществе назрел вопрос об укреплении общественно-политических процессов, государственного устройства. И нам вместе нужно будет определить, как будет выглядеть наша страна в будущем", - сказала депутат.-0-