Каждый белорус в среднем выбрасывает почти 30 кг пластика ежегодно

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы ежегодно выбрасывают 280 тыс. т отходов пластика - это 29,4 кг на одного жителя, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Из этого количества отходы упаковки составляют более 140,5 тыс. т, или 14,7 кг на одного жителя. Только 97,2 тыс. т полимерных отходов было собрано и переработано. "Загрязнение окружающей среды пластиком - одна из самых обсуждаемых и актуальных экологических проблем во всем мире. Повсеместное распространение и резкое увеличение потребления пластмассовых изделий, упаковки, тары, пакетов, одноразовой посуды и других пластиковых товаров приводит к неизменному ежегодному росту объемов образования отходов. Согласно экспертным оценкам, 36% пластиков, что производятся в мире, - одноразовая упаковка. 96% такой упаковки отправляется на свалку уже в первый год своей жизни", - отметили в Минприроды.

В Беларуси принимаются меры для снижения образования отходов пластика. Реализуется план мероприятий, направленный на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную. В объектах торговли различного формата предусмотрено обязательное наличие безалкогольных напитков в стеклянной таре, а также бумажных пакетов, одноразовой посуды и столовых приборов из бумаги, минимизировано количество разновидностей пластиковых пакетов и посуды из пластика.

С 1 января 2021 года в объектах общественного питания запрещено использовать и продавать некоторые виды одноразовой пластиковой посуды: палочки для размешивания напитков, чашки и стаканы, тарелки, трубочки (соломинки) для напитков, упаковку (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.-0-