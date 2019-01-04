Каждый четвертый билет на БЖД в декабре был продан через интернет

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удельный вес продажи билетов через интернет в декабре 2018 года составил 25,1% от общего количества проездных документов, оформленных через АСУ "Экспресс" в билетных кассах Белорусской железной дороги, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Всего в 2018 году услугой покупки билетов онлайн воспользовались почти 2,6 млн граждан. Это на 22,4% больше, чем в 2017-м.

Также у пассажиров Белорусской железной дороги пользуется спросом услуга покупки билетов через платежно-справочные терминалы самообслуживания. В 2018 году с их использованием было реализовано 1,4 млн билетов, что на 40% больше, чем в 2017-м. Через платежно-справочные терминалы самообслуживания пассажиры могут приобрести билеты на поезда региональных линий экономкласса и городских линий, в том числе оформить бесплатные проездные документы для детей в возрасте до 7 лет. Данная услуга доступна держателям платежных карточек всех банков Беларуси. Комиссионный сбор при покупке билетов через терминалы не взимается.

Сегодня на БЖД действует 85 терминалов самообслуживания. К II Европейским играм на станциях и остановочных пунктах Минск-Пассажирский, Лошица, Масюковщина, Минск-Северный, Лебяжий и Беларусь планируется установить еще 26 мультиязычных терминалов самообслуживания с купюро- и монетоприемниками.-0-