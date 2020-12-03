Каждый педагог должен быть готов к работе с детьми с особыми образовательными потребностями - Хитрюк

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый педагог должен быть готов к работе с детьми с особыми образовательными потребностями. Об этом сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА директор Института инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Вера Хитрюк.

"Изменилась профессиональная ситуация. Каждый учитель, каждый педагог учреждения дошкольного образования сегодня не застрахован от того, что у него в группе в любое время может оказаться ребенок с теми или иными образовательными потребностями. Это не обязательно ребенок с особенностями психофизического развития. Как раз понимание этого и того, каким образом должно измениться содержание педагогического образования, и есть то, чем занимается Институт инклюзивного образования", - рассказала Вера Хитрюк.

По ее словам, постоянно совершенствуется практическая подготовка будущих дефектологов. "Мы вводим новые учебные дисциплины, дополняем содержание уже имеющихся в подготовке учителей-дефектологов. Кроме того, речь идет об изменении понимания каждым педагогическим работником того, что ребенок с особенностями психофизического развития - это объект особого внимания", - отметила директор.

Вера Хитрюк добавила, что Министерство образования с ЮНИСЕФ начинает разработку большого проекта по инклюзивному образованию, рассчитанного на три года. "Одна из задач - это подготовка педагогических кадров. На уровне второй ступени высшего образования у нас планируется открыть специальности магистратуры по ранней комплексной помощи, по организации деятельности психолого-медико-педагогической комиссии. Ее работа сегодня подлежит пересмотру и подготовке новых организационных и содержательных условий. Еще один аспект - работа с нежелательным поведением. То есть, речь о подготовке специалистов к работе с детьми с расстройствами аутистического спектра именно в магистратуре", - подчеркнула она.

Директор Института инклюзивного образования отметила, что Республиканский ресурсный центр инклюзивного образования, созданный при БГПУ в 2017 году, проводит обучающиеся курсы. На сегодня разработано 113 таких курсов, они достаточно востребованы.-0-

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