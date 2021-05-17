Каждый пятый перевозчик нарушает режим труда и отдыха - Транспортная инспекция

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый пятый перевозчик нарушает режим труда и отдыха, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Транспортной инспекции Минтранса Ирина Яблонская.

Таковы результаты мониторинга на дорогах с апреля. Речь идет о соблюдении требований Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные автоперевозки пассажиров и грузов, в части режима труда и отдыха, требований к использованию контрольного устройства (тахографа), а также карточки водителя. В каждом пятом случае фиксируется нарушение установленного законодательством режима труда и отдыха или требований к его учету.

Если говорить о конкретных случаях, то, например, в Витебской области чаще всего инспекторы ловят водителей на превышении допустимой продолжительности управления транспортом и отсутствии необходимых перерывов для отдыха - зафиксировано более 400 таких случаев с начала года. Антирейтинг по количеству нарушений режима труда и отдыха и требований к его учету при выполнении автомобильных перевозок возглавляет Брестская область.

В пресс-службе напомнили, что в апреле Транспортная инспекция ужесточила контроль за соблюдением перевозчиками режима труда и отдыха. Причина принятия дополнительных мер - увеличение нарушений. Административная ответственность для нарушителей предусмотрена статьей 18.23 КоАП - штраф до 50 базовых величин (1 БВ - Br29).-0-