Каждый регион должен по максимуму использовать свой потенциал - Мурина

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый регион должен по максимуму использовать свой потенциал. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Юлия Мурина.

"У меня сельский округ - это Солигорский и Любанский районы. Поэтому, конечно, для меня одним из приоритетов проекта программы социально-экономического развития страны на пятилетку являются сильные регионы. Очень важно, чтобы были созданы комфортные и безопасные условия жизни и труда в каждом районе нашей страны. Не должно быть диспропорции по заработной плате, на должном уровне должна быть социальная инфраструктура, особенно это касается сельской местности. И здесь каждый регион должен по максимуму использовать весь свой потенциал", - сказала Юлия Мурина.

Парламентарий отметила, что за последние годы качество жизни населения в регионах значительно улучшились. И эта работа будет продолжена в следующей пятилетке. "Для каждого человека важно иметь семью, хорошую работу, достойную заработную плату, комфортное жилье. В любом регионе человек должен иметь возможность получить качественное образование, доступную медицину, надежную социальную защиту, должны быть созданы условия для занятий спортом и культурного досуга. Должны вкладываться инвестиции в новое производство и создаваться новые рабочие места. Тогда и молодые специалисты будут приезжать жить и трудиться в регионы. Это соответствует ожиданиям моих избирателей, которые проживают в сельской местности. И самое главное - все это нашло отражение в программе развития Беларуси до 2025 года", - добавила она.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-