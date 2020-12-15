Каждый случай использования пиротехники может повлечь телесные повреждения - УВД

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый случай использования пиротехники может повлечь телесные повреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Использование пиротехники - петард - нарушает общественный порядок, мешает отдыху граждан. Согласно ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) предусмотрен штраф от 2 до 30 БВ, или административный арест. Если с пиротехникой задержаны подростки в возрасте до 16 лет, то согласно ст. 9.4 КоАП штрафные санкции - до 10 БВ. Но если указанные действия повторятся, то санкции значительно будут отличаться от предыдущих - от 10 до 20 БВ, - рассказали в УВД. - Хорошо, если родители идут навстречу, и мы совместными усилиями выявляем тех, кто продал подростку пиротехнику, но это встречается крайне редко".

К сожалению, каждый случай использования пиротехники - это однозначный шанс на получение телесных повреждений. Ведь ни один продавец не даст вам гарантию от несчастных случаев в результате использования пиротехники. Именно этим объясняется дешевизна таких изделий. "Очень жаль, что покупатель в большинстве случаев - не достигший совершеннолетия. Кроме денег, за проданный ему пиротехнический товар он дает взаймы еще и свое здоровье. Удачно, если купленная пиротехника взорвется во временной промежуток, указанный на так называемой инструкции на обратной стороне изделия, но может быть и наоборот", - отметили правоохранители.

Милиция активно борется с такими бизнесменами, рейды по выявлению фактов незаконной реализации пиротехнических изделий и установления каналов их поступления проводятся также совместно с органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям. Правонарушители привлекаются к ответственности чаще всего по ст.23.48 (нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями) Кодекса об административных правонарушениях.

В соответствии с данной статьей, нарушение правил использования пиротехнических изделий влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 10 базовых величин. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 20 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, либо лишение специального права с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.

"Если же использование пиротехники повлекло получение каких-либо телесных повреждений лицом посторонним, то есть стоявшим либо проходившим возле того, кто пытался взорвать петарду, то, как результат, - возбуждение уголовного дела в отношении последнего и привлечение к ответственности: от возмещения ущерба пострадавшему до лишения свободы. Хотелось бы обратиться к подросткам: уходя из дома, проинформируйте об этом своих родителей, а также о том, как с вами можно связаться при необходимости. Примите за правило: информируйте родителей о времени своего возвращения, по возможности находитесь на улице в компании знакомых, друзей. Пускай новогодние праздники и каникулы запомнятся вам только приятными сюрпризами", - добавили правоохранители.-0-