Каждый студент БГУ сможет реализоваться в образовательной и научной деятельности - ректор

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый студент БГУ сможет реализоваться в образовательной и научной деятельности, заявил ректор вуза Андрей Король во время чествования первокурсников по случаю начала учебного года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Церемония состоялась с участием около 250 студентов. В их числе представители всех факультетов. Это ребята, которые набрали при поступлении наибольшее количество баллов. "Каждый студент должен найти свою миссию в университете, - отметил в приветственном слове Андрей Король. - Уверен, что каждый сможет в БГУ реализоваться в образовательной и научной деятельности, и в будущем ряды ученых, кандидатов и докторов наук пополнятся новыми именами".

Ректор поздравил первокурсников с присоединением к многотысячному университетскому сообществу и пожелал позитивных эмоций на протяжении всего обучения, а также научиться смотреть на все с разных сторон.

Фото БГУ

Символическим посвящением в студенты стало вручение всем первокурсникам значков с гербом БГУ. Лучшей первокурснице вуза Илоне Мищук, набравшей рекордные 398 баллов по итогам приемной кампании, такой значок вручил ректор. Девушка поблагодарила за торжественность события и подчеркнула общность желаний всех студентов БГУ учиться и стать частью большого университетского коллектива.

Студентов также приветствовали проректоры, деканы и председатели студенческих организаций вуза. Кроме того, в этот день пройдет молебен в минском Свято-Духовом кафедральном соборе, приуроченный к началу нового учебного года. Участниками службы станут руководство, преподаватели, сотрудники и студенты БГУ.-0-