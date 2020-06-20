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20 июня 2020, 13:22

Каждый третий папа в Беларуси уделяет внимание раннему развитию своих детей

Фото из архива
Фото из архива

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси среди образованных, обеспеченных отцов, проживающих в городах, встречается больше тех, кто уделяет особое внимание раннему развитию своих детей. Такая информация приводится в статистическом обзоре к Международному дню отца (21 июня), опубликованном Белстатом, сообщает БЕЛТА.

Международный день отца отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. Это дань уважения и благодарности мужчинам, которые заботятся о своих детях.

В Беларуси по данным 2019 года проживали 4 млн. 412 тыс. мужчин, большинство - в городах и поселках городского типа. Белорусские мужчины предпочитают создавать семью в возрасте 25-29 лет. В 2019 году вступили в брак 62,7 тыс., из них впервые - 43,4 тыс. мужчин. При этом из 87,6 тыс. детей, рожденных в минувшем году, 76,4 тыс. появились на свет в зарегистрированном браке. А также установлено отцовство в отношении 6,8 тыс. новорожденных.

Проводимые в стране исследования показывают, что постепенно растет доля отцов, которые проводят досуг и занимаются со своими маленькими детьми. Совместные прогулки, чтение, игры, рисование и другие занятия содействуют развитию и обучению ребенка в раннем возрасте. Например, каждый третий папа занимается четырьмя и более видами деятельности со своими 2-4-летними малышами, чтобы помогать их развитию к школе. Такой ответственный подход особенно присущ городским жителям, которые имеют высшее образование и высокий уровень благосостояния.

Уходить в декретный отпуск вместо мам белорусские мужчины пока не спешат. Это скорее исключение. Так, в 2019 году в организациях страны (без учета микроорганизаций) из общей численности работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 0,5% составляли мужчины (846 человек). Среди них четверть работают в сельском хозяйстве, 23% - в обрабатывающей промышленности, 11% - в строительстве, 9% - в торговле. И остальные 32% заняты в других сферах деятельности.-0-

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