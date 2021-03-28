Каждый виновный будет привлечен к ответственности - СК

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый виновный будет привлечен к ответственности, заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника УСК по Гродненской области Виктор Леган.

Он отметил, что в настоящее время по-прежнему актуален вопрос противодействия преступлениям, связанным с оскорблениями и угрозами насилия в отношении представителей власти. Значительная часть таких противоправных деяний совершается в интернете. Многие уверены, что их личность установлена не будет и они избегут ответственности. Подобное мнение ошибочно и является следствием дезинформации со стороны деструктивно настроенных лиц, как правило, находящихся за пределами страны и подстрекающих к общественно опасным действиям.

По словам Виктора Легана, благодаря оперативному взаимодействию следователей с сотрудниками правоохранительных органов в Гродненской области раскрыто не одно такое преступление.

Так, 14 августа прошлого года пользователь мессенджера в одном из деструктивных Telegram-каналов разместил под фотоснимком заместителя министра МВД комментарий, который содержал оскорбления и ненормативную лексику. Выяснилось, что сделал это 35-летний житель Лиды. Действия мужчины квалифицированы по ст.369 УК (оскорбление представителя власти). Мужчина раскаялся в содеянном и принес извинения потерпевшему.

Еще один пользователь Telegram 12 ноября 2020 года разместил сообщение с угрозами насилия в отношении министра МВД. Личность подозреваемого также установлена: им оказался 34-летний мужчина, который рассказал, что написал сообщение под влиянием деструктивных Telegram-каналов. Его действиям дана правовая оценка по ст.364 УК (угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

"В настоящее время по уголовным делам проводятся необходимые следственные действия. По результатам расследования будет принято решение в рамках уголовного законодательства", - отметил заместитель начальника УСК.

Сегодня в производстве следователей Гродненской области 95 уголовных дел данной категории.

"Примечательно, что люди, поддавшись эмоциям и влиянию деструктивных Telegram-каналов, пишут оскорбительные комментарии и сообщения с угрозами, после чего забывают об этом. Однако приходит время отвечать за свои поступки, и чаще всего цена слишком высока", - добавил Виктор Леган. Он напомнил, что ст.364 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

"Обращаясь к гражданам, хотелось бы напомнить о необходимости соблюдать закон. Любое нарушение законодательства влечет за собой ответственность", - заключил он.-0-