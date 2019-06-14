Каждый выпускник вуза должен иметь возможность реализовать свои способности и знания - мнение

14 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Каждый выпускник вуза должен иметь возможность реализовать свои способности и знания на первом рабочем месте. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала гомельчанка Анастасия Удодова, окончившая Белорусский государственный университет транспорта.

С начала года волнения выпускницы магистратуры по специальности "бухгалтерский учет, статистика" Анастасии Удодовой были связаны с будущим трудоустройством. На семейном совете было решено изложить надежды на распределение молодого специалиста в обращении к главе государства накануне "Большого разговора с Президентом", который проходил 1 марта.

На сегодня опасения девушки в прошлом. Дипломированный специалист распределен на первое рабочее место. Еще со школьной скамьи Анастасия тяготела к точным наукам и мечтала связать судьбу с Белорусской железной дорогой. Это и стало ориентиром при выборе будущей специальности и поступлении в престижный Белорусский государственный университет транспорта. "Поступила на платное обучение именно сюда, хотя в другом вузе могла учиться на бюджете. Спасибо родителям, что вселили надежду и поддержали в моих начинаниях. Учеба захватила с первых дней, все дисциплины давались легко, и вскоре мне предложили бюджетное место за отличную учебу и активное участие в жизни университета", - рассказала она.

Участвовала и занимала призовые места в международных и национальных конференциях и олимпиадах. По решению Совета университета получила стипендию за высокие показатели, поощрение ректора и благодарность декана за активное участие в общественной жизни университета, факультета и высокие показатели в учебе. "Я была счастлива, родители мной гордились. Надеялась, что окончание престижного вуза перерастает в престижное рабочее место", - отметила Анастасия.

В феврале на предварительном распределении в качестве первого места работы молодому специалисту предложили вакансию кладовщика на одном из структурных подразделений Гомельского отделения Белорусской железной дороги. "На это место я не согласилась, потому что хотела развиваться по полученной специальности, а на ближайшее время стопроцентных гарантий по этому поводу не было. У меня красный диплом и степень магистра экономических наук, я хотела и хочу быть полезна в своей профессии. Однако на тот момент других вариантов не было", - посетовала Анастасия.

По ее мнению, университет выпускает высококвалифицированных специалистов. Однако не всегда есть возможность реализовать свой потенциал на том месте, где хочется. "К сожалению, не все двери открываются вузам для трудоустройства молодых специалистов. С этой проблемой и обратилась к главе государства на прямую линию "Большой разговор с Президентом", - сказала она, добавив, что в обращении не было жалоб, а только просьба о поддержке.

Ситуация была взята под личный контроль заместителя начальника Белорусской железной дороги Петра Стоцкого и ректора Белорусского государственного университета транспорта Юрия Кулаженко. Свою трудовую биографию Анастасия Удодова будет начинать в престижном подразделении, где работают служители стальных магистралей на пике карьеры.

В апреле на заседании комиссии по государственному распределению Анастасия распределена согласно квалификации в Главный расчетный информационный центр Белорусской железной дороги в Минске. По законодательству она должна приступить к работе с 1 августа. "Надеюсь, что у меня все получится и я смогу реализоваться в своей специальности и приносить пользу стране. Такой результат сложился благодаря участию третьей стороны в лице представителей государства, которое не безучастно к судьбе молодого специалиста", - отметила девушка.

Как сообщили в отделе магистратуры и студенческой науки БелГУТа, ежегодно по итогам государственного распределения на свое первое место работы прибывают около 600-700 выпускников вуза по разным специальностям. "Традиционно эта процедура включает два этапа. На предварительном распределении представители предприятий-нанимателей предлагают имеющиеся на тот момент вакансии, знакомятся с ребятами, приглашают их на стажировку. Параллельно прорабатываются альтернативные варианты по трудоустройству. Итоговая картина по распределению очевидна уже на окончательном заседании комиссии. Естественно, нам не безразличен дальнейший путь дипломированных специалистов, окончивших наш университет", - заверили в отделе.

Сегодня девушка благодарна всем за стремление трудоустроить выпускников по специальности, особенно руководству отдела магистратуры и студенческой науки. Анастасия подчеркивает: "Горжусь нашей страной и своим учебным учреждением, которые сыграли важную роль в становлении как моей личности, так и будущего специалиста".-0-