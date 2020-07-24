"КБ Радар" выпустило второе поколение комплекса обнаружения операторов беспилотников

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "КБ Радар" - управляющая компания холдинга "Системы радиолокации" выпустило второе поколение комплекса обнаружения операторов БПЛА "Гроза-О", сообщили БЕЛТА в Госкомвоенпроме.

Комплекс состоит из летающей платформы с установленным на ней радиопеленгатором и системой связи, а также ноутбука оператора. "Получив информацию о несанкционированном присутствии беспилотника в зоне ответственности, оператор дает летающей платформе команду на взлет. После автоматически пеленгуется пульт управления БПЛА c воздуха из нескольких точек. Оператор получает информацию о координатах пульта управления, и платформа летит к нему для фото- и видеофиксации", - рассказали в Госкомвоенпроме.

Фото Госкомвоенпрома

По сравнению с предшественником новая версия комплекса "Гроза-О" имеет повышенную точность пеленгования. Почти вдвое уменьшены габариты и вес, на 30% увеличено время полета, на 40% - дальность, расширен диапазон рабочих температур.

Изделие может применяться силовыми ведомствами при обеспечении безопасности массовых мероприятий, государственных визитов, спортивных соревнований.-0-