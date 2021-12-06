Кеда: количество обращений за медпомощью со стороны беженцев снижается

6 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Количество обращений за медпомощью со стороны беженцев из ТЛЦ снижается. Об этом сегодня журналистам сообщила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.

Сегодня идет 29-й день нахождения беженцев на границе. Находятся они в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре. Организовано круглосуточное дежурство медиков. В созданном в здании медпункте постоянно дежурит 2 бригады скорой помощи.

"Отмечаем, что количество обращений снижается. Если ранее в сутки за консультативной и другой помощью обращались до 300 человек, то сейчас в среднем обращаются около 100 человек", - отметила Людмила Кеда. По ее словам, снижение количества обращений связано с тем, что для беженцев в ТЛЦ создаются необходимые условия. Здесь тепло, организовано питание, работает и полевая баня.

"Отмечаем и снижение количества госпитализированных беженцев. За вчерашний день в учреждения здравоохранения доставили четверых человек. Сейчас в больнице находятся 10 детей и 4 взрослых, в том числе беженка, находящаяся на 38-й неделе беременности. При ее согласии она сможет находиться в стационаре до родов. Всего же была оказана помощь 10 беременным женщинам", - рассказала Людмила Кеда. В амбулаторных и стационарных условиях за все время нахождения беженцев на границе помощь была оказана почти 160 людям. У всех госпитализированных положительная динамика.

Основная доля обращений беженцев связана с заболеваниями органов дыхания. Также часть обращений связана с травмами и заболеваниями системы пищеварения.-0-